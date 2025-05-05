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На основе российского ИИ создан робот-аптекарь, работающий без продавца-человека

Белорусская компания разработала первого в Белоруссии робота-аптекаря на базе программного комплекса российской компании Smart Engines.

Робот-фармацевт с ИИ появился в Минске

Как стало известно CNews, белорусская компания Integration Distribution Projects разработали первую полностью автоматизированную аптеку с роботом-фармацевтом на базе ПО российской компании Smart Engines.

Аптека установлена на железнодорожном вокзале Минска («Минск-Пассажирский») в Белоруссии. Позволяет покупателям круглосуточно приобретать более 300 видов безрецептурных препаратов — от обезболивающих до витаминов.

По словам генерального директора Smart Engines Владимира Арлазарова, робот-фармацевт решает две ключевые задачи. Во-первых, он обеспечивает круглосуточный доступ к лекарствам в местах с высоким трафиком — вокзалах, аэропортах. Во-вторых, становится спасением для жителей сел, где аптеки отсутствуют. «Сейчас аппарат выдает только безрецептурные препараты, но в будущем функциональность можно расширить», — отмечает Арлазаров.

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Белорусские разработчики создали робота-фармацевта на базе российского ИИ (Фото предоставлено Smart Engines)

В Smart Engines пояснили, что робот в создан для белорусского рынка, вопрос его распространения в России пока не обсуждался, но «технологически данное устройство может работать в любой стране мира, система поддерживает автоматическое распознавание и проверку подлинности любых идентифицирующих документов». Однако технологическая база робота активно используется в России.

Представители Smart Engines также рассказали, что программно-аппаратный комплекс для распознавания и проверки подлинности документов, который интегрирован в киоск, в России уже используется в автогейтах «Шереметьево», в ФНС России для проверки документов при выдачи ЭЦП, а также нотариусами, банками (Севергазбанк, Металлинвестбанк).

Как это работает?

Аптека представляет собой закрытый куб со стеллажами внутри. Чтобы получить лекарство, покупатель выбирает его на сенсорном экране, сканирует паспорт (для подтверждения возраста — не младше 14 лет) и оплачивает покупку. Робот самостоятельно находит препарат и выдает его через специальное окно. Внутри киоска поддерживается оптимальный температурный режим, что гарантирует сохранность медикаментов.

Ключевой компонент системы — программно-аппаратный комплекс Smart ID Engine на базе искусственного интеллекта. Он обеспечивает безопасное распознавание документов: паспортов России, Беларуси, других стран СНГ, водительских прав и даже рукописных записей.

Актуальная версия Smart ID Engine поддерживает распознавание 2962 типов документов, соответствующих 4672 уникальным шаблонам, применяемым в различных странах мира.

Программный продукт получил финансовую поддержку от Федерального государственного бюджетного учреждения «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) в рамках реализации федерального проекта «Развитие».

Высокая скорость распознавания обеспечивается использованием собственной разработки компании — 4,6-битных нейронных сетей.

Эти нейросетевые модели, при сохранении уровня точности, функционируют на 40% быстрее, чем предшествующие 8-битные архитектуры. Качество распознавания достигается благодаря внедрению новой нейросетевой архитектуры «Да Винчи», способной идентифицировать и анализировать документы в различных положениях: под углом, в перевернутом виде или при зеркальном отражении, а также определять их точные геометрические параметры.

Директор Integration Distribution Projects Ярослав Ерошенко также утверждает, что: «Система не сохраняет персональные данные и биометрические слепки лиц покупателей - только производит одномоментную сверку при каждой покупке. Это крайне важно, поскольку данные покупателей не подвержены риску утечки. Сейчас система работает в пилотном режиме, однако по его завершении такие аптечные киоски могут массово появится на территории всей страны»

Антон Мушинский

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