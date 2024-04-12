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Smart Engines портировала системы распознавания для веб-приложений на ОС «Аврора»

Системы распознавания паспорта РФ, баркодов, банковских карт и других документов, разработанные российской компанией Smart Engines, стали доступны владельцам устройств на базе ОС «Аврора» прямо в веб-браузере. Теперь удобный ввод данных на смартфонах и планшетах с этой операционной системой можно осуществлять без мобильного приложения. Ожидается, что эта функциональность будет востребована при создании веб-приложений организациями госсектора.

Распознавание на веб-странице на устройствах с ОС «Аврора» стало возможно благодаря научным достижениям ученых Smart Engines в области создания сверхлегких компактных нейросетей. С их помощью удалось выполнить программно-аппаратную оптимизацию работы алгоритмов искусственного интеллекта и добиться высокой скорости распознавания. Запуск модуля распознавания в веб-приложении обеспечивается технологией WebAssembly.

«Интеграцию наших модулей распознавания в мобильное приложение для ОС “Аврора” была реализована исследователями Smart Engines в 2018 г. Дальнейшее совершенствование алгоритмической базы позволило перенести процесс распознавания непосредственно в браузер для устройств на Android, iOS, Windows, Linux. А сегодня мы открываем новую главу в разработке веб-приложений с возможностью ввода данных документов на отечественных мобильных устройствах с ОС “Аврора”», – сказал генеральный директор Smart Engines, д.т.н. Владимир Арлазаров.

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Программная линейка Smart Engines включает в себя три ключевых продукта – Smart ID Engine (распознавание и проверка подлинности паспорта РФ, удостоверяющих документов), Smart Code Engine (распознавание QR-кодов, банковских карт, номеров телефонов), Smart Document Engine (распознавание корпоративных документов). Решения компании в настоящее время используют 10 из 13 системно значимых банков, большая тройка сотовых операторов, аэропорт Шереметьево, «ФНС Мой налог» и другие организации.

Ранее стало известно о том, что Правительство РФ планирует выделить около 67 млрд руб. на закупку планшетов с российскими ОС для работников бюджетных сфер. Сообщается, что в общей сложности будет закуплено около 6 млн планшетов, большая часть из которых будет передана учителям, сотрудникам скорой помощи, пожарных бригад, мобильных нарядов полиции ГИБДД.

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