Smart Engines предоставила безопасную альтернативу сервисам распознавания документов в Интернете

Компания Smart Engines первой в России представила промышленные технологии распознавания документов в браузере, не предполагающие пересылку исходных, промежуточных или справочных данных с клиентского устройства. Новое решение подходит для персональных устройств, объектов интернета вещей (IoT) и позволяет минимизировать риск утечки изображений с паспортными данными клиентов через Интернет. Исследователи компании решили сложную научно-техническую задачу разработки алгоритмов ИИ режима реального времени для полноценного распознавания в браузере и предложили качественную и безопасную альтернативу сервисам распознавания для пользователей, разработчиков и бизнеса.

Используя программные продукты Smart Engines, пользователи могут быстро извлекать данные и заполнять онлайн-формы, а изображения их документов не будут покидать периметра браузера, установленного на их устройстве. Разработчики получили инструмент, который позволяет без создания специальных приложений внедрить распознавание документов на окружающих человека гаджетах, включая умные IoT-устройства. Для бизнеса распознавание в браузере паспортов, других документов, банковских карт и баркодов означает развитие дистанционных каналов обслуживания клиентов на принципах омниканальности без угроз приватности и безопасности.

Браузер является наиболее универсальным интерфейсом взаимодействия человека и устройства, подключенного к сети Интернет. Работа программы в браузере — это возможность предоставить клиентам единые стандарты обслуживания, независимо от того, с каким устройством работает пользователь и какая программная среда на этом устройстве используется. Сегодня с помощью технологий Smart Engines функциональность распознавания данных паспорта РФ, водительских прав, СНИЛС, банковской карты, 2-НДФЛ, бухгалтерской отчетности или QR кода стала доступна в веб-приложениях для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков, настольных компьютеров, а также телевизоров, умных часов, устройств в системе умного дома и любых других умных устройств, оснащенных камерой и браузером.

Надежная и быстрая работа алгоритмов распознавания в браузере достигнута за счет применения фирменной технологии GreenOCR, в основе которой лежат результаты передовых научных разработок исследователей Smart Engines в области малобитных архитектур нейронных сетей. Использование специализированных алгоритмов компьютерного зрения и оригинальных целочисленных 8- и 4-битных моделей вычислений нейросетевых архитектур для исполнения, а также проведенная инженерами компании глубокая алгоритмическая и программная оптимизация позволили обеспечить высокую скорость распознавания в браузере.

Для извлечения данных пользователи могут делать фотографии или распознавать документ в видеопотоке, вызывая камеру устройства на веб-странице. Технически для распознавания с помощью технологий Smart Engines на устройстве пользователя должен быть установлен любой поддерживающий технологию WebAssembly веб-браузер и камера с разрешением не менее 640х480. WebAssembly позволяет запускать код программы прямо на веб-странице и выполнять все вычисления в браузере, пользуясь при этом низкоуровневыми оптимизационными возможностями платформы, на которой он запущен. Сегодня WebAssembly поддерживают актуальные версии браузеров Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari и Microsoft Edge.

«В 2015 году мы первыми представили решение для безопасного распознавания паспорта РФ в мобильных приложениях в режиме реального времени, которое не отправляло изображения в сервисы и работало на телефоне или планшете пользователя. Этот продукт уже 5 лет используют компании экосистемы Тинькофф и многие другие. Сегодня мы открываем новую главу в распознавании документов в сети Интернет. Разработанные нами алгоритмы ИИ позволяют в реальном времени безопасно распознавать паспорт РФ и другие документы в веб-приложениях. Как и в случае с мобильными приложениями, наши продукты полностью автономны, работают прямо в браузере пользователя и не передают изображения на обработку в сервисы, построенные на базе машинного обучения и/или использующие ручной ввод верификаторов. С точки зрения бизнеса распознавание данных в браузере — это не только вопрос заботы о сохранности клиентских данных, но и возможность снизить затраты на разработку кросс-платформенных приложений на пути к построению клиентского сервиса, в основе которого лежит омниканальность и future-proof подход», — сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Предлагаемая нами новая парадигма работы с персональными и чувствительными данными в Интернете призвана не только обеспечить безопасное для потребителей взаимодействие в уже созданных веб-приложениях, но и заложить основу для появления новых цифровых каналов обслуживания и организации кросс-продаж за счет подключения мира IoT-устройств», — отметил технический директор Smart Engines к.ф.-м.н. Дмитрий Николаев.

Добавить в веб-приложение распознавание данных для мобильных телефонов, ноутбуков, десктопов, умных часов и других устройств можно с помощью программных продуктов Smart Code Engine, Smart ID Engine и Smart Document Engine, начиная с версии 1.4.0. Все представленные решения оптимизированы для архитектур «Эльбрус», SPARC, MIPS, ARM, x86 и совместимы с операционными системами iOS, Android, МОС «Аврора», «РЕД ОС», «Эльбрус», Linux, Windows и macOS. Для удобной интеграции разработчикам в комплекте SDK, поставляется документация API и примеры встраивания на разных языках программирования.

Технологии Smart Engines позволяют безопасно распознавать данные из более 1600 типов удостоверяющих документов 210 юрисдикций мира, деловых документов и форм на более чем 100 языках, а также банковских карт и баркодов. В России решения Smart Engines в мобильных, десктопных и серверных приложениях используют Билайн, МТС, Мегафон, группа Тинькофф, Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, МТС Банк, Почта Банк, Райффайзенбанк, Росбанк, Банк «Санкт-Петербург», Ситибанк, Банк Хоум Кредит, ФПК РЖД, СКБ Контур, KUPIBILET, Альфастрахование и др.