В 2023 г. AI-разработчик Smart Engines представил 18 новых технологий

Российская компания Smart Engines представила в 2023 г. 18 новых ИИ-разработок для своих четырех продуктов — Smart ID Engine, Smart Code Engine, Smart Document Engine и Smart Tomo Engine. Программные решения компании внесены в реестр ПО Минцифры России и используются в крупнейших банках, ведущими операторами связи и другими организациями как в России, так и за рубежом. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Флагманский продукт компании, система Smart ID Engine в 2023 г. стала распознавать данные из рукописного штампа о регистрации. Теперь задачу автоматического распознавания всех страниц паспорта России на фотографиях, сканах и в видеопотоке на уровне ИИ можно считать решенной. За год в продукте была добавлена поддержка распознавания 140 новых типов документов, и таким образом общее количество распознаваемых документов превысило 2,5 тыс.

Большого прорыва компания Smart Engines достигла в области проверки документов на подлинность физических и цифровых каналах. Ученые представили первую систему мультиспектральной проверки подлинности документов России и СНГ. При поддержке РФРИТ Smart Engines доработала технологию для проверки подлинности документов в цифровых каналах. ПО получило функции, которые позволяют выявить разногласия в данных, аномалии и расхождения, характерные для попыток мошеннических действий.

Smart Engines в 2023 г. создала технологию UniversalPay, которая является универсальным инструментом для быстрого и удобного ввода платежных данных. Теперь клиенту в приложении банка не нужно думать о том, как он хочет заплатить или сделать перевод — по QR, номеру телефона, данным банковской карты. Фирменная нейросеть сама определяет, что показывает ей человек и в приложении автоматически запускается нужный сценарий оплаты.

Помимо этого, ученые компании обучили ИИ считывать рукописные номера банковских карт и номеров телефонов, даже если эти номера записаны в несколько строк, а также платежные реквизиты на документе без QR-кода. Smart Code Engine позволяет за 1 секунду вводить различные платежные данные с камеры смартфона и из сохраненных фотографий в мобильных приложениях и в браузере, когда клиент работает с веб-версией банковского приложения.

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Благодаря новому поколению нейросетевых архитектур для OCR исследователям Smart Engines удалось добиться существенного улучшения — на 10-15% — распознавания кириллических и латинских алфавитов, а также арабского, корейского и японского языка. Smart Document Engine была обучена считывать строки, которые читаются не слева направо или справа налево, а по диагонали. Это касается в первую очередь слоговых языков — например, бенгальского (официальный язык Бангладеша) и различных языков, на которых говорят в Индии.

В программном продукте для томографической реконструкции Smart Tomo Engine были автоматизированы рутинные процедуры по подбору наилучших параметров реконструкции и обновлен технологический стек. Добавлены технологии томографии «под контролем реконструкции» (monitored reconstruction), учета рассеяния рентгеновского излучения и восстановления не всего объекта, а лишь интересующей области.

Общий список новых технологий Smart Engines: ускоренное распознавание в браузере благодаря технологии WebAssembly; мультиспектральная система проверки подлинности документов России и СНГ; технология для упрощения платежей UniversalPay; распознавание рукописной прописки паспорта России; распознавание платежных реквизитов; цифровая форензика; сканирование обрезанных QR; распознавание рукописного номера банковской карточки; распознавание потока баркодов или «баркодная сессия»; распознавание номеров телефонов и карт, записанных в несколько строк; паспорт России по скорости и качеству распознавания сопоставим с QR-кодом; распознавание согнутых и мятых страниц; MRZ — в 2 раза быстрее; улучшено распознавание кириллицы, латиницы, а также арабского, корейского, японского языков; томографическое восстановление интересующей области; механизм Anytime — в томографе; технология учета рассеяния рентгеновского излучения; алгоритм расчета дискретного преобразования Радона с максимально возможной точностью дискретизации.