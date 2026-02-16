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Индексная книга (каталог) CNews*
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ZeBrains AI ZeBrains ИИ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2026 «Бургер Кинг» сократил время запуска новых функций мобильного приложения с месяцев до недель 1
24.11.2025 VK и ZeBrains: пользователи сделали 40 000 примерок в виртуальной примерочной — бренды получили 9 млн охватов 1
17.11.2025 Мультиагентная платформа «Цифровой офис»: российское ИИ-решение для автоматизации рутинных процессов в корпоративной среде 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

ZeBrains AI и организации, системы, технологии, персоны:

ZeBrains - Зебрейнс 9 3
Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 39 1
9444 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
McKinsey & Company Int 289 1
Монолит-Инфо 137 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 120 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 728 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3929 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 1
Оркестратор - Оркестрация - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 245 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 894 1
BaaS - Backend as a service 152 1
ABC-XYZ-анализ ресурсов компании 36 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4156 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1094 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2307 1
Mini-app - Мини-апп - мини-приложение 125 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1173 1
MLOps - Diffusion model - Диффузионная модель 13 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 982 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 111 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12874 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3171 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1144 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11635 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2003 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 40 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1253 1
Microsoft Office 4111 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 249 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 128 1
Зайнеев Рамиль 5 2
Таева Диана 2 1
Игонин Степан 1 1
Домнин Ильяс 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1618 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 1
Fashion industry - Индустрия моды 357 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1893 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1483 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5869 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7666 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2950 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 401 1
23ABC News 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449922, в очереди разбора - 728096.
Создано именных указателей - 196159.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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