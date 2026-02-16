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ZeBrains AI и организации, системы, технологии, персоны:
|ZeBrains - Зебрейнс 9 3
|Key Point - Кей Пойнт - Кей Поинт 39 1
|1С 9444 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4834 1
|McKinsey & Company Int 289 1
|Монолит-Инфо 137 1
|Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 120 1
|Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 93 1
|Зайнеев Рамиль 5 2
|Таева Диана 2 1
|Игонин Степан 1 1
|Домнин Ильяс 2 1
|23ABC News 182 1
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