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ПАО «Полюс» запустил пилот по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промбезопасности на базе SAP

ПАО «Полюс» сообщает о том, что компания запустила пилотный проект по автоматизации охраны труда, окружающей среды и промбезопасности на базе SAP. Проект реализуется подразделением SAP Services CIS на базе решения SAP S/4HANA Asset Management for EHS и запущен на трех предприятиях — «Полюс логистика», «Полюс Вернинское» и «Полюс Красноярск».

Процессы обеспечения производственной безопасности, автоматизированные на базе SAP EHS, консолидированы в единое информационное пространство, данные поступают из SAP ERP и других источников, в том числе SAP SuccеssFactors, системы «Автограф», LIMS и ЭСМО.

Система позволяет фиксировать опасные ситуации, регистрировать расследования, анализировать причины возникновения этих событий и на основе этого принимать решения, а также собирать статистику и аналитику по повторным нарушениям. Вся аналитика доступна руководителям подразделений на графических панелях в режиме реального времени.

«Безопасность сотрудников и охрана окружающей среды – стратегические приоритеты компании, благодаря современным ИТ-инструментам мы можем оптимизировать традиционные бизнес-процессы и поддерживать высокий уровень устойчивого развития и социальной ответственности. Уже на первых этапах использования новой системы мы увидели возможности для проактивного снижения рисков, предотвращения несчастных случаев и происшествий», – сказал Евгений Рындин, директор департамента развития и поддержки бизнес-приложений ПАО «Полюс».

«Горная добыча сопряжена с высокими производственными рисками, здоровье сотрудников – критически важный вопрос для предприятия. Решение SAP EHS эффективно как с точки зрения повышения безопасности труда и сокращения числа несчастных случаев на производстве, так и с точки зрения снижения затрат, оно позволяет применять лучшие мировые практики и глобальную экспертизу SAP, а также адаптировать и настраивать процессы в зависимости от меняющихся условий и требований», – отметил Андрей Шарак, директор по консалтингу и поддержке SAP CIS.

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