Novardis и PIX Robotics заключили технологическое партнерство

Системный интегратор Novardis и разработчик ПО в области цифровой трансформации PIX Robotics объявили о технологическом сотрудничестве.

Novardis – ИТ-разработчик, специализирующийся на создании решений для автоматизации технологических и бизнес-процессов. Компания предлагает как готовые платформенные решения, так и индивидуальные разработки под конкретные потребности клиентов на различных платформах и обеспечивает их последующую поддержку.

PIX Robotics разрабатывает ИТ-продукты, которые оптимизируют работу сотрудников и повышают эффективность и скорость процессов. Среди таких продуктов – платформа для программной роботизации PIX RPA и система анализа данных PIX BI. Используя эти решения вместе, пользователи получают качественно структурированные данные без лишнего ручного труда.

В рамках сотрудничества Novardis и PIX Robotics объединят свои усилия для автоматизации бизнес-процессов в компаниях с помощью ИТ-решений PIX – платформы PIX RPA и системы PIX BI. Novardis обладает многолетним опытом в области внедрения, сопровождения и технической поддержки различных ИТ-систем. Благодаря этому заказчики получат максимальный результат от продуктов PIX в короткие сроки.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с PIX Robotics. Уверены, что совместные усилия позволяет расширить список услуг, предоставляемых нашим клиентам и максимально удовлетворять их потребности», — сказал Алексей Кондратюк, заместитель директора по консалтингу, Novardis.

«Мы убеждены, что партнерство с Novardis откроет перед нами новые возможности для развития и позволит предложить нашу инновационную платформу PIX Robotics еще большему числу компаний, заинтересованных в улучшении своей операционной эффективности», — сказал Дмитрий Высоцкий, менеджер по работе с партнерами PIX Robotics.