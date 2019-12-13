ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM

ABI Product, ведущий в России производитель удобных и простых в приготовлении продуктов питания из мяса, завершил проект по внедрению системы SAP Extended Warehouse Management (EWM) для автоматизации управления складами готовой продукции. В результате компании удалось увеличить производительность складских процессов на 20%, снизить операционные затраты на ФОТ складской логистики на 18%, повысить уровень клиентского сервиса и практически исключить некоммерческие списания из-за ошибок на складе, связанных с нарушением ротации товара.

Компания выбрала решение SAP EWM с целью обеспечения максимально эффективной работы складских комплексов готовой продукции: обеспечить бесперебойное функционирование при росте товарооборота, настроить персонифицированный учет всех операций, снизить операционные затраты и избежать простоев всего комплекса.

Партнером по внедрению выступила компания Teamidea.

Ольга Копылова, директор по логистике ABI Product, сказала: «Постоянный рост товарооборота, расширение географии присутствия клиентов и постоянно меняющиеся требования к комплектации и маркировке продукции – ключевые факторы, которые обусловили выбор стабильной, надежной и легко масштабируемой системы для автоматизации склада. SAP EWM – функциональная платформа, которая позволяет компании выдерживать высокие стандарты работы с продукцией с короткими сроками годности, соблюдая требования клиентов из разных регионов, а также эффективно осуществлять партионный учет каждой единицы товара и обеспечивать необходимый уровень сервиса».

Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS, сказал: «В современных условиях бизнесу необходимо уметь легко адаптироваться под меняющиеся реалии и растущие требования к сервису со стороны клиентов, и современные технологии как раз позволяют это сделать. Решение SAP EWM можно быстро модернизировать в зависимости от необходимости и легко адаптировать под потребности растущего бизнеса, сохранив его устойчивость и надежное функционирование всех бизнес-процессов».

Андрей Алтабаев, директор SAP практики Teamidea, сказал: «Проект в компании ABI Product в очередной раз доказал, что для SAP EWM в руках опытных экспертов нет ничего невозможного. Слаженная работа совместно с проектной командой заказчика позволила вывести бизнес-процессы на качественно новый уровень. В ходе проекта нам удалось достичь всех поставленных заказчиком целей и даже по некоторым параметрам обогнать план. В настоящий момент проект выведен на этап поддержки, в рамках которой мы оказываем сопровождение продуктивной эксплуатации системы. Мы благодарим компанию ABI Product за оказанное доверие и будем рады сотрудничеству в рамках новых проектов».