«Инфосистемы джет» предоставит набор сертифицированных услуг по обслуживанию SAP

«Инфосистемы джет» стала единственным российским партнером SAP, аттестованным для обслуживания сервисов и базы данных как в собственном ЦОД, так и в облачной инфраструктуре заказчика.

ИТ-компания прошла аттестацию в рамках партнерской программы SAP Certified в категории Outsourcing Operations (аутсорсинговые услуги) по трем направлениям: Hosting (обслуживание сервисов), SAP HANA® (обслуживание базы данных) и Cloud and Infrastructure (обслуживание инфраструктуры и предоставление услуг в облаке). Этот набор сертификатов уникален для российского рынка. Благодаря подтвержденным партнерским статусам заказчики «Инфосистемы джет» получают гарантию внедрения и обслуживания продуктов SAP как в ЦОДе интегратора, так и в облачной инфраструктуре, собственной или внешней, в соответствии с лучшими практиками вендора.

«Инфосистемы джет» имеет большой опыт работы с решениями SAP. ИТ-компания уже более 7 лет поддерживает критически важные системы ритейлера «Детский мир» на платформе SAP. В конце прошлого года стороны заключили новый контракт на обслуживание, в рамках которого «Инфосистемы джет» поддерживает фундаментальные для бизнеса ритейлера системы на платформе SAP – SAP ERP, SAP EWM, SAP BI на основе SAP HANA, SAP Enterprise Portal и SAP Solution Manager. Доступность ERP обеспечивает работу ключевых сервисов, в том числе: кассового обслуживания, логистики товаров, оформления заказов, управления ассортиментом, бухгалтерии, операций в магазинах, ценообразования. ИТ-аутсорсинг инфраструктуры ритейлера на базе виртуального ЦОД реализован по модели IaaS (Infrastructure-as-a-Service).

«Инфосистемы джет» одна из немногих российских компаний, которая обладает столь высоким уровнем подтвержденных компетенций по поддержке продуктов SAP Basis и SAP HANA.

«У нас как у лидера рынка аутсорсинга в России, большой опыт работы с критически важными для бизнеса системами. Это помогает нам поддерживать обслуживание на высочайшем уровне доступности со строгими SLA. Кроме того, мы наблюдаем рост спроса на поддержку экосистемы продуктов SAP под ключ среди наших заказчиков. Это направление станет для нас одним из приоритетов на ближайший год», — отмечает Александр Чистов, руководитель направления по работе с вендорами Сервисного центра «Инфосистемы джет».