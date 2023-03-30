У мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» появилась версия для слабовидящих

Разработчик мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» адаптировал сервис для слабовидящих пассажиров. Теперь пользователи могут просматривать информацию в текстовом виде. Об этом CNews сообщили представители компании «Датапакс».

На главном экране мобильного приложения появилась кнопка «Версия для слабовидящих». Данный вариант предоставления информации подходит любому пользователю, который предпочитает выбирать вид транспорта, просматривать маршруты и расписание в текстовом формате, а не графическом. Но, как отмечают разработчики, прежде всего он рассчитан на слабовидящих.

«Адаптация экранов мобильного приложения «Нижнекамск транспорт» для слабовидящих – еще один шаг на пути повышения качества обслуживания пассажиров города Нижнекамска. Пользователи могут направлять свои вопросы и отзывы по обратной связи в приложении. Мы обязательно учтем все пожелания и совместно с разработчиками будем работать над развитием сервиса», – сказал Рафаэль Игтисамов, заместитель руководителя Исполнительного комитета НМР.

Мобильное приложение «Нижнекамск транспорт» разработано компанией «Датапакс» и запущено в ноябре 2022 г. С момента запуска количество пользователей выросло в 12 раз, в общей сложности приложение установили около 2000 человек – каждый седьмой использует приложение ежедневно. Сервис показывает местоположение автобусов и трамваев на карте города, актуальное расписание, прогнозируемое время прибытия транспорта на остановку и позволяет построить оптимальный маршрут с учетом пересадок. Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

«Мы стремимся к тому, чтобы наши цифровые сервисы были максимально полезны и просты в использовании для всех пассажиров. Чтобы слабовидящим пользователям было удобнее просматривать информацию в приложении, мы применили крупный шрифт и повышенную контрастность», – сказал Максим Исаев, заместитель генерального директора «Датапакс».

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Версия для слабовидящих доступна также для пассажиров общественного транспорта столицы Татарстана в мобильном приложении «Казань транспорт».

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«Датапакс» – российский разработчик ИТ-решений для пассажирского транспорта. Ключевым продуктом является цифровая платформа пассажирских перевозок – конструктор цифровых сервисов для всех групп пользователей: органов власти, организаторов перевозок, перевозчиков и пассажиров. Программное обеспечение компании включает в себя набор функций для решения задач планирования, управления и контроля работы общественного транспорта.