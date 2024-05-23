Microsoft признала поражение своей разработки от JavaScript. Она будет бесследно удалена из Windows

Windows прощается с VBScript

Корпорация Microsoft лишит актуальные версии фирменной операционной системы Windows поддержки скриптового языка программирования VBScript. Отказ от технологии будет осуществляться поэтапно, чтобы дать пользователям существующих сценариев, написанных на этом ЯП, достаточно времени для перехода на более современные инструменты, пишет Bleeping Computer.

С выходом крупного обновления функциональности Windows 11 (24H2), релиз которого намечен на III-IV квартал 2024 г., компоненты, обеспечивающие поддержку VBScript, будут переведены в категорию «функций по запросу» (Features on Demand; FOD), следует из сообщения, опубликованного на сайте Microsoft.

FOD включает дополнительные необязательные компоненты Windows, такие как .NET Framework (.NetFx3), Hyper-V и WSL, которые могут быть инсталлированы при необходимости. Несмотря на переход в статус FOD, VBScript останется компонентом, устанавливаемым по умолчанию.

Затем, в рамках второго этапа, VBScript перестанет автоматически устанавливаться вместе с Windows, однако его можно будет добавить вручную как FOD-компонент. Это произойдет приблизительно в 2027 г. – конкретную дату или месяц в Microsoft не называют.

Microsoft В недалеком будущем Microsoft Windows лишится поддержки VBScript

Наконец, в ходе завершающей, третьей фазы, отказа от поддержки технологии все библиотеки VBScript и сопутствующие компоненты будет окончательно удалены из состава Windows, в результате чего все написанные на этом языке проекты утратят работоспособность. В Microsoft пока не готовы уточнить, в каком году начнется и завершится финальный этап, по итогам которого мир распрощается с VBScript.

Впервые о намерении отказаться от поддержки VBScript в Microsoft обмолвились осенью 2023 г., однако сроки реализации плана тогда в компании не уточняли.

Что такое VBScript и зачем он нужен

Visual Basic Scripting Edition, более известный как VBScript или VBS, представляет собой «легковесный» язык программирования, предназначенный для написания сценариев (скриптов). VBS основан на ЯП общего назначения Visual Basic и развивается силами корпорации Microsoft с 1996 г.

VBScript входил в базовый вариант поставки всех операционных систем семейства Microsoft Windows, начиная с Windows 98 (для десктопов) и Windows NT 4.0 Option Pack (для серверов). Также его интерпретатор при необходимости мог включаться в Windows CE – вариант ОС Microsoft для встраиваемых (embedded) систем.

VBScript применялся для решения задач автоматизации и управления приложениями в системах на основе Windows. Кроме того, фрагменты программ на этом языке внедрялись в код разметки (HTML) для создания интерактивных веб-страниц, реализуемых на стороне клиента, в браузере – сегодня для этих целей обычно применяется почти ровесник VBScript – JavaScript, не утративший своей актуальности. Согласно рейтингу TIOBE, в январе 2024 г. JavaScript вошел в первую шестерку наиболее популярных языков программирования, за год поднявшись на одну позицию.

Нередко VBScript применялся совместно с технологией Microsoft Active Server Pages (ASP), которая предназначена для динамического создания веб-страниц на стороне сервера.



Почему язык сценариев отправляют на покой

В Microsoft констатируют снижение популярности VBScript вследствие появления более современных и эффективных инструментов, которые закономерно вытесняют этот давно не развивающийся скриптовый язык. По мнению специалистов компании, JavaScript и PowerShell намного лучше подходят для решения задач разработки ПО и автоматизации процессов.

Следует также упомянуть о том, что VBScript, как и его «старший брат» VBA (Visual Basic for Applications), широко применяются киберпреступниками – по крайней мере с конца 90-х годов XX века, о чем в своем сообщении Microsoft не упоминает.

Серьезный общественный резонанс в свое время вызвала настоящая «цифровая пандемия» компьютерного вируса под названием ILOVEYOU, родиной которого считаются Филиппины. Этот простой червь как раз был написан на языке программирования VBS и распространялся вместе с электронным письмом с заголовком “I LOVE YOU” («Я люблю тебя») и вложением “A Love Letter For You” («Любовное письмо для тебя») с расширением vbs. Поскольку расширения файлов известных типов, к каковым относились и скрипты VBS, Windows в конфигурации по умолчанию не отображала, пользователи принимали вредоносный скрипт за простой текстовый файл, который по определению не может представлять какую-либо опасность. На деле же после открытия файла вирус активизировался и начинал рассылать копии самого себя по всей адресной книге пользователя, а также портить документы и системные файлы Windows.

Злоумышленники продолжают использовать VBScript в качестве инструмента для кибератак и в наши дни. Так, в марте 2023 г. CNews писал о фишинговой кампании операторов ботнета Emotet, нацеленной на налогоплательщиков США. В ее рамках написанный на VBScript вредонос рассылался по электронной почте под видом форм отчетности W-9, якобы отправленных Налоговым управлением США, – в составе файлов Microsoft OneNote.