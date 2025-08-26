Разделы

Remer Production Group Ремер Производственная Группа

Remer Production Group - Ремер Производственная Группа

УПОМИНАНИЯ


26.08.2025 X-Com сообщает о включении продукции партнера Remer в реестр промтоваров ЕАЭС 2
26.09.2023 Компания REMER приняла участие в конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» 2
21.09.2023 Компания REMER приняла участие в конференции CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» 2
19.04.2017 Schneider Electric подписала соглашение о локализации производства с Remer Production Group 2

Публикаций - 4, упоминаний - 8

Remer Production Group и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 158 1
Schneider Electric 583 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5659 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11635 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31183 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70230 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9088 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 881 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1499 1
Усков Антон 4 1
Шарапов Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 152364 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44835 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2321 1
ЕАЭС ТР - Технический регламент Таможенного союза - ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 54 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 642 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2085 2
