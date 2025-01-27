Разделы

Бизнес Финансовые результаты Цифровизация Инфраструктура
|

ГК X-Com вошла в топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews

Группа компаний X-Com вошла в топ-10 рейтинга «CNews Infrastructure: Крупнейшие поставщики физической ИТ-инфраструктуры 2023», поднявшись с 34 места на шестое.

Основным критерием ранжирования в рейтинге является выручка за год от проектов по созданию физической ИТ-инфраструктуры, сюда входят такие категории продукции как серверное оборудование, СХД, СКС, шкафы и стойки, ИБП, системы кондиционирования и другое.

Евгений Карпов, vStack, корпорация ITG: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным
Цифровизация

«Причиной резкого роста выручки по данному направлению стал запуск нескольких крупных проектов в 2023, как результат стратегии компании сконцентрироваться на профильных направлениях бизнеса, в которых имеется наиболее сильная экспертиза», – сказал Сергей Чечкин, заместитель генерального директора группы компаний X-Com.

Группа компаний X-Com также находится в списке топ-25 ИТ-компаний по версии CNews.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

Структура Merlion требует обанкротить «Софтлайн»

4 задачи по построению платформенной экономики в России на 2025 год

В 2024 году россияне потратили на компьютерные и мобильные игры 173 миллиарда

Андрей Максимов, «Гринатом»: ИИ позволяет «поговорить» с документом, не изучая его от начала и до конца

Продажи умных колонок в России за год выросли на четверть

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще