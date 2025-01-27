Чечкин Сергей
|27.01.2025
|ГК X-Com вошла в топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров по версии CNews 1
|25.09.2014
|«Ай-Теко» протестировала Avaya Communicator для Android 1
Чечкин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Com - Икс ком 139 1
|Теко НПК 430 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
|Avaya Aura 45 1
|Google Android 14004 1
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