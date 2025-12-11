Разделы

Телеком
|

X-Com будет продвигать на рынке новый российский бренд сетевого оборудования «Кит»

Группа компаний X-Com объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Кит», разработчиком и производителем сетевого оборудования. Все решения «Кит» занесены в реестр Минпромторга.

«На российском рынке сейчас наблюдается дефицит реестрового сетевого оборудования, а нам важно иметь в портфолио актуальные отечественные решения для наших заказчиков. По результатам проведенного нами тестирования всего оборудования «Кит» принято решение добавить их продукцию в ассортимент», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ГК X-Com.

«Мы рады сотрудничеству с X-Com, у «Кит» большие амбиции по завоеванию рынка, поэтому нам необходимы качественные каналы распространения и партнёры с высоким уровнем экспертизы, которые будут способствовать увеличению нашей доли на рынке и обеспечат присутствие нашего оборудования на крупных объектах. Кроме того, мы уделяем особое внимание локализации производства, и все наши решения находятся в реестрах Минпромторга, а это значит, что они подходят для применения в КИИ», – сказал Самат Юргин, генеральный директор «Кит».

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда
ит в банках

Оборудование марки «Кит» разрабатывается и производится на территории России, контроль производства также осуществляется российскими специалистами. Компания нацелена на дальнейшее развитие и экспорт продукции, поэтому обеспечивает строгий контроль качества.

Группа компаний X-Com обладает статусом авторизованного партнера компании «Кит».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: EdTech. Цифровизация образования 2025

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Какие ИТ-системы востребованы российскими строительными компаниями

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще