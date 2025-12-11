X-Com будет продвигать на рынке новый российский бренд сетевого оборудования «Кит»

Группа компаний X-Com объявила о начале сотрудничества с российским вендором «Кит», разработчиком и производителем сетевого оборудования. Все решения «Кит» занесены в реестр Минпромторга.

«На российском рынке сейчас наблюдается дефицит реестрового сетевого оборудования, а нам важно иметь в портфолио актуальные отечественные решения для наших заказчиков. По результатам проведенного нами тестирования всего оборудования «Кит» принято решение добавить их продукцию в ассортимент», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ГК X-Com.

«Мы рады сотрудничеству с X-Com, у «Кит» большие амбиции по завоеванию рынка, поэтому нам необходимы качественные каналы распространения и партнёры с высоким уровнем экспертизы, которые будут способствовать увеличению нашей доли на рынке и обеспечат присутствие нашего оборудования на крупных объектах. Кроме того, мы уделяем особое внимание локализации производства, и все наши решения находятся в реестрах Минпромторга, а это значит, что они подходят для применения в КИИ», – сказал Самат Юргин, генеральный директор «Кит».

Оборудование марки «Кит» разрабатывается и производится на территории России, контроль производства также осуществляется российскими специалистами. Компания нацелена на дальнейшее развитие и экспорт продукции, поэтому обеспечивает строгий контроль качества.

Группа компаний X-Com обладает статусом авторизованного партнера компании «Кит».