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Молокин Аркадий
Молокин Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:
|X-Com - Икс ком 144 2
|Qtech - Кьютэк 173 1
|Sofinet - Софинет 7 1
|Ростелеком 9789 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 2
|Савин Олег 3 1
|Круглов Алексей 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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