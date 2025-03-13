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Молокин Аркадий


13.03.2025 Группа компаний X-Com – интегратор беспроводных решений от компании «Аквариус» из реестра Минпромторга 1
13.01.2025 X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech 1
06.11.2024 Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Молокин Аркадий и организации, системы, технологии, персоны:

X-Com - Икс ком 144 2
Qtech - Кьютэк 173 1
Sofinet - Софинет 7 1
Ростелеком 9789 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2916 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2504 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 973 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1020 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4539 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1629 2
Савин Олег 3 1
Круглов Алексей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2214 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5847 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
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