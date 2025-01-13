X-Com продлевает партнерство с российским производителем Qtech

Группа компаний X-Com объявляет о продлении сотрудничества с компанией Qtech, российским разработчиком и производителем телекоммуникационного и серверного оборудования. ГК X-Com имеет статус авторизованного партнера. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

В ассортимент Qtech входит спектр сетевого и серверного оборудования, а также телефония. В портфеле присутствуют как решения для операторов связи, так и для B2B и B2C сегмента. Все оборудование и встроенное ПО производится и разрабатывается на территории России.

Ассортимент Qtech позволяет выполнять проекты полностью на оборудовании одного вендора.

«Импортозамещение – стратегическое направление для ГК X-Com. И при реализации проектов приоритетным является именно российское оборудование. Благодаря развитой партнерской сети и обширному пулу российских вендоров в портфеле, мы достигаем высокого уровня локализации. Оборудование Qtech занесено в реестр Минпромторга и соответствует высоким техническим требованиям наших заказчиков», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ОПМ (отдела продуктового менеджмента) ГК X-Com.

«В продукции Qtech реализована высокая степень локализации, оборудование внесено в реестр ТОРП Минпромторг и реестр отечественных производителей ПАО «Ростелеком», а программные решения – в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Кроме того, наши R&D инженеры постоянно совершенствуют модельный ряд и прошивку ПО. Также, Qtech предоставляет заказчикам возможность протестировать работу любого решения в рамках своей ИТ-инфраструктуры», – сказал Алексей Круглов, руководитель отдела по работе с ключевыми партнерами Qtech.

ГК X-Com представляет оборудование Qtech на рынке России c 2020 г.