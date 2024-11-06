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Группа компаний X-Com продлевает партнерство с поставщиком сетевого оборудования Sofinet

Группа компаний X-Com объявляет о продлении на 2025 г. партнерства с компанией Sofinet – российским производителем сетевого оборудования для построения корпоративных сетей. ГК X-Com будет выступать в статусе авторизованного партнера Sofinet и будет осуществлять продажу, монтаж и сервисное обслуживание. Об этом CNews сообщили представители Sofinet.

«Сотрудничество с производителями отечественного оборудования и решений – важная часть работы ГК X-Com в направлении импортозамещения. Совместно с партнерами мы уже выполняем масштабные проекты на отечественной продукции и ПО. При этом у ГК X-Com строгие критерии и мы проводим тщательную экспертизу партнеров, отбирая только тех, которые обеспечивают необходимый уровень качества», – сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ОПМ ГК X-Com.

«Оборудование Sofinet разрабатывается с учетом актуальных требований рынка и ориентировано на потребности клиентов, для которых важны надежность и функциональные возможности решений. Мы внимательно прислушиваемся к отзывам наших партнеров и пользователей, что позволяет нам оперативно внедрять востребованные функции и улучшать наши продукты. Компания Sofinet обеспечивает своих клиентов передовыми технологиями и предоставляет комплексную техническую поддержку, что помогает максимально эффективно использовать наше оборудование», – отметил Олег Савин, директор по развитию компании Sofinet.

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