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X-Com развивает партнерство с компанией Kraftway

Группа компаний X-Com, многопрофильный системный интегратор, объявляет о статусе авторизованного партнера компании Kraftway, российского производителя доверенного оборудования и решений. Значительная часть продуктового портфеля Kraftway соответствует высоким требованиям информационной безопасности и сертифицирована для использования на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

«Решения Kraftway подходят для выстраивания доверенной и отказоустойчивой ИТ-инфраструктуры и обладают всеми необходимыми сертификатами, что делает их особенно привлекательными для компаний, относящихся к объектам КИИ или госсектора. Сейчас мы прорабатываем несколько проектов, где в качестве базовой платформы выбрано серверное и клиентское оборудование Kraftway, — сказал Аркадий Молокин, руководитель отдела проектного оборудования ГК X-Com. — Мы давно сотрудничаем, это надежный и компетентный российский производитель, который начал наращивать экспертизу еще в условиях жесткой конкуренции с западными марками. Сегодня компания разрабатывает и производит надежные и, что особенно важно, максимально локализованные решения. Кроме того, мы планируем работать с новинками в продуктовом портфеле производителя, такими как мониторы и ноутбуки, а также доверенные решения и сервисы».

«В рамках развития партнерства с ГК X-Com в этом году запланирован ряд совместных активностей, в которых смогут принять участие заинтересованные заказчики и партнеры. Эти инициативы будут направлены на демонстрацию возможностей оборудования, обмен практическим опытом и обсуждение актуальных задач импортозамещения и построения доверенной ИТ-инфраструктуры», — сказал Павел Васильев, директор департамента по работе с партнерами, Kraftway.

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