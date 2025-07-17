ГК X-Com становится официальным дилером производителя «Акметех»

ГК X-Com стала официальным дилером высокотехнологичного оборудования «Акметех» — российской торговой марки решений для науки и промышленности. «Акметех» выпускает продукцию, предназначенную для решения задач в области радиоэлектроники, телекоммуникаций, аэрокосмической и оборонной промышленности. Об этом CNews сообщили представители X-Com.

Ассортимент «Акметех» включает диапазон анализаторов цепей, генераторов сигналов и другого СВЧ-оборудования мощностью до 1,1 ТГц, а также метрологического оборудования, включая решения для квантовых технологий. Кроме того, «Акметех» производит климатические камеры для испытаний в экстремальных условиях.

«Как официальный дилер, ГК X-Com предлагает новые возможности для заказчиков, такие как прямые поставки, а также техническую поддержку и консультации наших инженеров. Кроме того, мы можем предоставить специальные условия для научных и промышленных проектов. Любые компании, которым необходимы для деятельности сложные измерения, могут обратиться к нам за оборудованием «Акметех», и наши инженеры помогут в подборе решения под конкретную задачу», – сказал Антон Усков, руководитель отела инфраструктурного оборудования ГК X-Com.

«Продукция нашей компании участвует в реализации сложнейших проектов в области инновации, исследований и науки по всей стране. Наукоемкие и инфраструктурные предприятия в любой сфере могут положиться на наше оборудование. Мы ценим партнеров, которые активно работают с наукоемкой и высокотехнологичной отраслью и активно содействуют внедрению российских разработок», – сказал Артем Рябокуль, коммерческий директор АО «Акметрон».

Вся продукция «Акметех» вносится в Государственный реестр средств измерений (ГРСИ России), ряд серий устройств уже в ГосРеестре СИ.