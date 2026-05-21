ГК X-Com выстраивает ИТ-системы в «РУК-Инфотех»

ГК X-Com объявила о завершении проекта по системной интеграции в технопарке Российского университета кооперации.

Пространство «РУК-Инфотех» включает общую зону, несколько лекционных залов, а также игровую комнату и ИТ-кампус. Там проводится прием гостей, конференции, а также различные вузовские мероприятия и ВКС. Игровая зона предназначена для подготовки киберспортивной команды РУК, а также для организации досуга студентов.

Всего команда X-Com оснастила 16 мест в игровой зоне, а также 15 мест в ИТ-кампусе. ПК были собраны специалистами X-Com под заказ, в соответствие с техническими требованиями. При этом, для игровой зоны были поставлены высокопроизводительные конфигурации на базе Gigabyte GeForce RTX 5060 TI Gaming OC и AMD Ryzen 7 7800X3D, за охлаждение ПК отвечали СЖО Eurocase T360, сборка осуществлялась в корпусах Eurocase M9 Max. Все рабочие места в обеих зонах комплектовались периферией и аксессуарами периферией марки Filum.

Кроме того, в аудиториях и переговорных комнатах «РУК-Инфотех» был установлен экран высокого разрешения Lumien, проекторы, установлено видеонаблюдение, проведено освещение.

«Спектр работ X-Com включал подбор и поставку оборудования, а также монтаж и настройку, то есть «под ключ». Все элементы мы затем объединили в единую ИТ-систему и интегрировали с существующей инфраструктурой заказчика, – сказал Руслан Брагин, руководитель отдела ключевых клиентов, ГК X-Com. – Наше сотрудничество с РУК длится уже несколько лет, за это время мы внедрили новейшие технологии и цифровые средства образования в различных подразделениях университета», добавляет он.

«Наш вуз традиционно занимает высокие позиции в рейтингах, в чем играет роль в том числе и уровень цифровизации. «РУК-Инфотех» – своего рода «визитная карточка», символ технологичности и современности нашего вуза. Поэтому, чтобы обеспечить должный уровень качества работ, мы обратились с проверенному подрядчику, в котором были уверены. В итоге проект был сдан в срок, оборудование и программное обеспечение было подобрано в полной совместимости с нашей ИТ-инфраструктурой», – сказал начальник управления информационных технологий РУК Дмитрий Еременко.

