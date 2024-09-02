X-Com расширила портфель решений охранного видеонаблюдения

Группа компаний X-Com завершила партнерскую сертификацию и вошла в число авторизованных российских дилеров продукции Uniview – участника рынка решений для сетевого видеонаблюдения.

Заказчикам X-Com доступны все линейки решений Uniview для IP-видеонаблюдения, включая камеры, видеорегистраторы, энкодеры, декодеры, клиентское ПО и приложения для хранения данных, охватывающие различные сферы, включая розничную торговлю, наблюдение в зданиях, промышленность, образование, коммерческий сектор, городскую безопасность и т.д. Постоянно поддерживаемый склад оборудования вендора позволяет X-Com поставлять его в предельно сжатые сроки. Доставка осуществляется собственной транспортной службой компании, а также авторизованными логистическими компаниями.

Решения вендора представлены в трех линейках: Easy, Prime и Pro. Линейка Easy предназначена для проектов уровня небольшого офиса или дома и характеризуется экономическое эффективностью и простотой развертывания. Устройства линейки Prime, направленные на применение в бизнес-центрах и парках, прилагают расширенный функционал и производительность. Оборудование старшей линейки Pro применяется в самых сложных решениях и отличается самым широким функционалом и возможностями, в т.ч., ультравысокое разрешение и интеллектуальный анализ видеоконтента.

Наряду с поставками, компания планирует активно применять продукцию Uniview в проектной деятельности.