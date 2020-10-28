Полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100: все преимущества экосистемы Xerox ConnectKey

Xerox запустил в продажу полноцветные МФУ Xerox AltaLink C8100. Новые устройства формата А3 предназначены для совместной работы больших групп пользователей.

Высокая скорость печати, сканирования и копирования, а также встроенные функции оптимизации рутинных бизнес-процессов позволяют обрабатывать большой объем документации в кратчайшие сроки, помогая пользователям сконцентрироваться на более важных задачах.

«Международное исследование Xerox о будущем работы показало, что для развития бизнеса после начала пандемии 56% ИТ-руководителей планируют увеличить бюджеты на внедрение высоких технологий. Интеграция Xerox AltaLink C8100 и других бизнес-ассистентов Xerox увеличит эффективность таких инвестиций. Благодаря поддержке приложений, мобильных и облачных технологий эти решения помогут ускорить цифровую трансформацию, автоматизировать рутинные операции и внедрить более гибкие подходы к организации работы», – отметил Владимир Поликаркин, менеджер по продукту компании Xerox Россия.

Xerox AltaLink C8100

Интуитивно понятный сенсорный интерфейс Xerox AltaLink C8100 облегчает управление аппаратом, а его функции реализованы в виде приложений, как на мобильных устройствах. Как и на смартфоне, можно простыми жестами настроить под себя интерфейс МФУ и сохранить параметры рабочих процессов в виде запускаемых одним касанием иконок. Благодаря функции авторизации каждый сотрудник может сохранить удобные для него настройки интерфейса.

Кроме того, МФУ поддерживает работу с мобильными устройствами. Это позволяет избавиться от привязки к физическому рабочему месту и упрощает переход от физических к цифровым процессам.

Чтобы информация и инфраструктура были надежно защищены, МФУ Xerox AltaLink C8100 поставляются с комплексной системой безопасности. В частности, решение AltaLink Trusted Boot предотвращает запуск вредоносных процессов при включении устройства, технология белых списков McAfee ведет учет безопасных приложений, а возможность интеграции с McAfee ePO и Cisco ISE позволяет нейтрализовывать киберугрозы и защищать корпоративную сеть.