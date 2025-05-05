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Россиянам ограничили возможность покупать ноутбуки HP и Fujitsu и МФУ

Минпромторг исключил ноутбуки HP и Fujitsu из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Также из перечня исключены МФУ Toshiba, OKI, Brother и др. Такие меры приняты в интересах российских производителей.

Исключение ноутбуков HP и Fujitsu из параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли утвердило приказ, вносящий изменения в перечень товаров, которые могут ввозиться в Россию по параллельному импорту (без согласия правообладателей). Документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Из перечня товаров для параллельного импорта исключены ноутбуки HP (Hewlett Packard) и Fujitsu. Соответствующие изменения касаются товарных кодов «машины вычислительные портативные массой не более 10 кг, состоящие, по крайней мере, из центрального блока данных, клавиатуры и дисплея» и «блоки обработки данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода».

Как пояснили агентству «Интерфакс» в Минпромторге, совокупная доля указанных товаров на российском рынке составляет 8,6%, при этом «российскими производителями представлены аналогичные товары в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран».

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Jimmy Syachoke / Unsplash
Минпромторг исключил МФУ, а также ноутбуки HP и Fujitsu из перечня товаров, которые можно ввозить в Россию по параллельному импорту

«Исключение данных позиций из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке России товаров, - заявили в ведомстве. - Кроме того, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности».

Исключение ряда производителей МФУ из перечня для параллельного импорта

Также в пункте с перечисление производителей принтеров, подпадающих под параллельный импорт, были внесены изменения. Был добавлен подпункт с описанием производителей МФУ (многофункциональные устройства, объединяющие принтер, сканер, факс, ксерокс). Согласно кодам товарной квалификации для внешнеэкономической деятельности, речь идет о «машине, выполняющих две или более функции, такие как печать, копирование или факсимильная передача, имеющие возможность подключения к вычислительной машине или к сети».

В отличие от основного списка производителей принтеров, в списке производителей МФУ, подпадающих под параллельный импорт, отсутствуют Brother, Fujifilm, Fujitsu, OKI, Ricoh и Toshiba. Toshiba, Fujitsu и Fujitsufilm также исключены из списк производителей принтеров, допущенных до параллельного импорта.

«В настоящее время объем производства соответствующих устройств печати российскими производителями составляет около 100 тыс. устройств с возможностью наращивания производственных мощностей, - заявили в Минпромторге. - Суммарная емкость российского регулируемого рынка лазерного печатного оборудования составляет порядка 800 тыс. устройств в год, из них около 40% поступает по параллельному импорту из недружественных стран. Российские производители совместно, а также в технологическом партнерстве, с компаниями из дружественных стран, способны заместить продукцию иностранных брендов, предлагаемых к исключению из параллельного импорта. Данное решение обусловлено выстраиванием процесса импортозамещения продукции, а также ростом поставок устройств печати, проихсодщяхи из недружественных стран.

Для чего в России легализовали параллельный импорт

Постановление о параллельном импорте было принято Правительством в марте 2022 г после массового введения санкций против России. Постановление позволило ввозить в Россию продукцию без согласия ее правооболадателей. которое требуется Гражданским кодексом. Условием для этого является наличие данной продукции в обороте за пределами России.

Подобного рода меры были призваны обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и стабилизировать цены на ниж. Ввозимая по параллельному импорту продукция подлежит таможенным и контрольным процедурам, а также гарантированному обслуживанию. Перечень продукции, размеренной для ввоза по параллельному импорту, формирует Минпромторг.

Игорь Королев

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