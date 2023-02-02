Merlion начала продажи оргтехники Hiper

Merlion, официальный дистрибьютор международного производителя электроники и бытовой техники Hiper, пополнила свой ассортимент оргтехники. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов.

Лазерные принтеры Hiper представлены двумя моделями P-1120 и P-1120NW, каждая из которых доступна в двух цветах: сером и черном. Лазерная технология позволяет печатать с разрешением 600*600 DPI. Время выхода первой страницы – менее 8,5 секунды, а скорость печати лазерных принтеров Hiper – до 24 стр/мин. Максимальный объем печати в месяц может достигать 8 тыс. листов. Устройства легко подключаются к компьютеру, так как оснащены поддержкой операционных систем Windows и Linux. В модели P-1120NW реализована поддержка сетевой печати через LAN или Wi-Fi.

Другая новинка офисной техники от Hiper – многофункциональное устройство 3 в 1 (МФУ), представленное двумя моделями: M-1005 и M-1005NW. Устройство может выполнять три функции: печать, сканирование и копирование. Время выхода первой страницы до 8,5 секунд. Монохромная печать осуществляется со скоростью до 22 стр/мин, а максимальный объем печати в месяц также достигает 8 тыс. листов. МФУ оснащено планшетным сканером с разрешением 600*600 DPI. В режиме копира устройство работает со скоростью 3 копии в минуту. Модель M-1005NW имеет возможности сетевой печати через LAN и Wi-Fi.

Компания Hiper предусмотрела возможность использовать различные расходные материалы без потери гарантии. Пользователям не придется покупать картриджи одного конкретного производителя, что, в свою очередь, облегчит выбор и предоставит большую экономию – новинки печатной техники Hiper совместимы с большинством доступных на рынке картриджей Q2612 (12A/12AS/12X). В комплект поставки всей линейки печатных устройств входит стартовый картридж с объемом печати 2 тыс. страниц.