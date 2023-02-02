Разделы

Ритейл Дистрибуция Техника
|

Merlion начала продажи оргтехники Hiper

Merlion, официальный дистрибьютор международного производителя электроники и бытовой техники Hiper, пополнила свой ассортимент оргтехники. Для партнеров Merlion стали доступны экономичные черно-белые (монохромные) лазерные принтеры и МФУ для домашнего применения и малых офисов.

Лазерные принтеры Hiper представлены двумя моделями P-1120 и P-1120NW, каждая из которых доступна в двух цветах: сером и черном. Лазерная технология позволяет печатать с разрешением 600*600 DPI. Время выхода первой страницы – менее 8,5 секунды, а скорость печати лазерных принтеров Hiper – до 24 стр/мин. Максимальный объем печати в месяц может достигать 8 тыс. листов. Устройства легко подключаются к компьютеру, так как оснащены поддержкой операционных систем Windows и Linux. В модели P-1120NW реализована поддержка сетевой печати через LAN или Wi-Fi.

Другая новинка офисной техники от Hiper – многофункциональное устройство 3 в 1 (МФУ), представленное двумя моделями: M-1005 и M-1005NW. Устройство может выполнять три функции: печать, сканирование и копирование. Время выхода первой страницы до 8,5 секунд. Монохромная печать осуществляется со скоростью до 22 стр/мин, а максимальный объем печати в месяц также достигает 8 тыс. листов. МФУ оснащено планшетным сканером с разрешением 600*600 DPI. В режиме копира устройство работает со скоростью 3 копии в минуту. Модель M-1005NW имеет возможности сетевой печати через LAN и Wi-Fi.

hiper-merlion.png
Лазерный принет Hiper P-1120

Компания Hiper предусмотрела возможность использовать различные расходные материалы без потери гарантии. Пользователям не придется покупать картриджи одного конкретного производителя, что, в свою очередь, облегчит выбор и предоставит большую экономию – новинки печатной техники Hiper совместимы с большинством доступных на рынке картриджей Q2612 (12A/12AS/12X). В комплект поставки всей линейки печатных устройств входит стартовый картридж с объемом печати 2 тыс. страниц.

Как в VK создали корпоративный суперапп для 10 тысяч сотрудников
Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Известный интегратор продал Сбербанку доллары и оказался в долгах на 150 миллионов и в шаге от банкротства

Российских провайдеров будут штрафовать за плохой интернет

Биткоин ожил. Курс растет, инвесторы богатеют

Создатели главной российской СУБД выпустили версию для легкой миграции с Oracle

Дерзкий порномагнат отбирает домен у Pornhub. Владельцы пытаются отбиться, но пока тщетно

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Сохраним ремонт с помощью умного дома: готовые системы датчиков дыма и протечек

Как безопасно покупать и хранить криптовалюту: советы ZOOM

Лучшие TWS-наушники до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений

Новый магнитный материал имитирует хранение информации человеческим мозгом
Показать еще