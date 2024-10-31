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Новые принтеры и МФУ «Гравитон» совместимы с ПО «ПринтСтат»

Компания «Никотех» сообщила о том, что новые принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) производства «Гравитон» полностью совместимы с программным обеспечением «ПринтСтат». Это открывает возможности для контроля и мониторинга устройств сервис-партнерами и конечными заказчиками.

Программное обеспечение «ПринтСтат» компании «Никотех» позволяет отслеживать состояние устройств печати и расходных материалов, контролировать затраты и обеспечивать бесперебойную работу принтеров и МФУ. Теперь пользователи новых устройств «Гравитон» смогут воспользоваться его функциональностью. Поддержка устройств добавлена во все текущие версии и платформы «ПринтСтат» — Windows, Linux и «ПринтCтат Cloud».

«Мы планомерно расширяем экосистему ПО для управления печатными устройствами. Теперь нашим заказчикам доступны три варианта ПО, чтобы они могли выбрать оптимальное решение для своих задач. Использование «ПринтСтат» облегчит мониторинг инфраструктурой для печати, поможет быстро и эффективно обслуживать ее», — отметил Андрей Ильичев, руководитель направления печатной техники «Гравитон».

«Мы рады, что наши партнёры из «Гравитона» выбрали программное обеспечение «ПринтСтат» для своих новых принтеров и МФУ, — сказал генеральный директор компании «Никотех» Дмитрий Ребров. — Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать повышению эффективности работы наших клиентов».

Решение «ПринтСтат» доступно для заказа как напрямую в компании «Никотех», так и через партнерскую сеть.

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