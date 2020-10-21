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«Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2%

Бизнес Финансовые результаты Техника

Эксперты сети магазинов электроники и бытовой техники «Ситилинк» изучили покупательский спрос на печатающие лазерные многофункциональные устройства (МФУ) для офиса и дома.

По итогам девяти месяцев продажи товарной категории в компании продемонстрировали рост на 19,2% (в денежном выражении, по отношению к аналогичному периоду прошлого года). Данный показатель значительно превзошел продажи на всем российском рынке за три квартала и закрепил долю компании на уровне в 18,2% от всех продаж лазерных МФУ на территории страны (расчет на объеме розничного рынка по данным мониторинга продаж исследовательского агентства GfK).

Пики продаж МФУ за указанный период пришлись на март и август. Продажи в эти месяцы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38% и на 26% соответственно. В июле месяце зафиксирована максимальная доля «Ситилинка» на рынке МФУ.

Всего в портфеле компании «Ситилинка» присутствует семь брендов-производителей при ассортименте свыше 100 наименований. В сети было продано более 25% от объемов продаж МФУ Brother на территории России (расчет аналитиков компании с использованием данных мониторинга продаж исследовательского агентства GfK).

Картриджи для лазерных принтеров и МФУ показали рост продаж в сети на 19,4% и зафиксировали долю «Силитилинк» в размере 7,2%. Лучше всего продавались бренды HP, Kyocera, Cactus.

«Лазерные МФУ давно перестали быть исключительно корпоративным продуктом, они уже занимают более 50% от продаж всех МФУ (струйных + лазерных) в штуках и более 70% в деньгах на рынке. Так же рост доли b2c-продаж связан с необходимостью печати документов в домашних офисах, – сказал Иван Поликарпов, руководитель дивизиона закупок «Офисной техники, сетевого оборудования и аксессуаров» компании «Ситилинк». – Преимущества лазерной технологии печати очевидны: скорость печати, ресурс расходных материалов, качество печати и отсутствие проблемы засыхания чернил – все это делает лазерные МФУ все более привлекательными для покупателей. Можно с уверенностью сказать, что практически каждый пятый МФУ, проданный в России онлайн и в розничной сети в 2020 г. будет продан именно через нашу сеть».

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