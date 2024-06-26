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«Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники

Производитель вычислительной техники «Гравитон» начал выпуск принтеров и МФУ. Производство ведется на собственной площадке в Московской области.

Портфель «Гравитон», включающий клиентские устройства, серверы, СХД и ПАК, расширяется новой товарной категорией — печатными устройствами. Таким образом, компания развивает комплексное предложение для заказчиков. Продукция «Гравитон» служит основой для построения ИТ-инфраструктур и организации работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Гравитон».

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Гравитон
«Гравитон» открыл производство новой продуктовой категории — печатной техники

Линейка печатных устройств «Гравитон» включает три модели: принтер А4 ГП2201, МФУ А4 ГМ2501 и МФУ А3 ГМ4511. Модели отличаются высокой экономичностью. К ним предлагаются оригинальные картриджи «Гравитон» А4 на 3, 6 и 9 тыс. страниц, а также А3 — на 6, 10 и 20 тыс. страниц.

Все устройства печатают черно-белые документы в дуплексном режиме. Скорость печати — 40 стр./мин. Поддерживается мобильная печать. Удаленное управление — через web-интерфейс.

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«На российском рынке по-прежнему доминируют принтеры и МФУ иностранных производителей. По нашим оценкам, их доля составляет более 50% в нашей стране. Они не всегда соответствуют требованиям российских заказчиков. Кроме того, проблемой является доступность оригинальных картриджей для этих устройств. В ответ на запрос рынка «Гравитон» запустил в производство отечественные принтеры и МФУ, которые вскоре будут поддерживать работу различных учреждений во всех уголках нашей страны», — отметил Андрей Ильичев, руководитель направления печатной техники «Гравитон».

Первые поставки принтеров и МФУ «Гравитон» уже начались.

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