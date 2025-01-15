Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: россияне на новогодних праздниках скупали аэрогрили, МФУ, наушники Apple, смарт-часы, телевизоры и пылесосы

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала статистику продаж товаров в период новогодних праздников в сети «М.Видео» и «Эльдорадо» и выявила, что чаще всего брали россияне.

В период новогодних праздников зафиксирован значительный рост продаж в ряде категорий товаров. Лидером спроса стали аэрогрили. Этот сегмент вырос на рекордные 1831,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Такой всплеск объясняется популярностью здорового питания и стремлением к удобству в приготовлении пищи. Эти устройства стали неотъемлемой частью современной кухни, предлагая простые и быстрые способы готовки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

На втором месте оказались комплектующие для компьютеров с приростом в 384,4% год к году. Причина заключается в увеличении интереса россиян в период длительных каникул к модернизации компьютерной техники, в частности для гейминга. В начале 2025 г. многие пользователи обновляют свои устройства для повышения производительности, так как 2025 г. будет богатым на игровые новинки – например, уже 16 января любителей автосимуляторов ждет новая часть Assetto Corsa, а 4 февраля фанаты RPG окунутся в игру Kingdom Come: Deliverance 2.

Продажи струйных МФУ (многофункциональных устройств) выросли на 177%. Возможность сканировать документы и распечатывать их остается актуальной для большого числа потребителей, особенно в период зимней сессии в университетах.

Сегмент подписок на телеком-услуги увеличился на 139,9%. Это связано с тем, что на праздниках люди активно смотрели новые фильмы и сериалы.

Спрос на пылесосы-хендстики вырос на 128%. Удобство и компактность этих устройств делают их идеальным решением для уборки небольших пространств, что особенно актуально для городских жителей.

Категория наушников Apple показала прирост в 69,9%. Это объясняется выходом новой моделей AirPods 4 в прошлом году, которую россияне активно приобретают как себе, так и в подарок родным и близким.

Смарт-часы и браслеты продемонстрировали прирост в 106%. Устройства остаются популярными подарками благодаря широкой функциональности, включающей фитнес-трекеры и уведомления. Многие также в начале года стараются начать вести более активный образ жизни и приобретают себе такие гаджеты.

Комбинированные плиты также показали рост на 27%, что говорит об интересе россиян к обновлению бытовой техники. Это связано с желанием потребителей инвестировать в долговечные и практичные решения для дома.

Рост в категории телевизоров (например, моделей с диагональю 51–55 дюймов, увеличивших продажи на 38,8%) говорит о стремлении к улучшению качества домашнего досуга, особенно с учетом расширения контента потоковых платформ.

Коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Уваров: «Начало года традиционно становится периодом, когда потребители приобретают подарки для родных и близких, а также сами делают осознанный выбор в пользу товаров, которые повышают комфорт в повседневной жизни. По итогам продаж в период новогодних праздников особый интерес россиян мы отмечаем к бытовой технике, наушникам, смарт-часам, телевизорам, комплектующим для модернизации компьютеров, а также подпискам на онлайн-кинотеатры».