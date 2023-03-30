Госсектору разрешат закупать принтеры и МФУ на зарубежных чипах

Министерства совместно с игроками рынка обсуждают включение принтеров и многофункциональных устройств в балльную систему. Это необходимо для признания оборудования российским. Сейчас, чтобы считать принтеры российскими они должны работать на отечественных процессорах, которых на рынке просто нет. Балльная система позволит признать их таковыми по другим критериям.

«Балльная система» для принтеров

Производители принтеров просят Правительство доработать балльную систему, которая используется для признания оборудования отечественным. В частности, участники рынка хотят включить в систему принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на собеседников на рынке.

Проблема заключается в том, что сейчас МФУ и принтеры считаются российскими, если работают на российском процессоре. А его, отмечает собеседник издания, просто не существует. Поэтому такого оборудования нет в реестре Минпромторга, отмечает собеседник издания.

Эта тема обсуждается совместно с Минпромторгом и Минцифры. В совещаниях также участвуют «Аквариус» и «Катюша ай ти». Представители Минцифры пояснили, что именно министерства и производители электроники определяют, для какого вида оборудования может применяться балльная система. Они также подчеркнули, что чипы для принтеров и МФУ появятся в России только в 2024 г.

В пресс-службе Минпромторга сообщили ресурсу, что соответствующий проект постановления будет направлен на согласование в органы исполнительной власти.

Рынок печати в России

По результатам 2022 г. объем российского печатного рынка упал на 50% (до $310 млн), привели данные представители F+ tech. По их словам, такие показатели обусловлены тем, что многие вендоры свернули свою деятельность на отечественном рынке после начала спецоперации. При этом поиск новых поставщиков в условиях санкционного давления увеличивает сроки поставки и стоимость оборудования, рассказал изданию директор департамента периферийного оборудования F+ tech Дмитрий Купцов.

По словам собеседника «Коммерсанта» большую часть спроса по этому направлению формируют госзаказчики (до 40% закупают госкомпаний и 25% — министерства).

По словам гендиректора «Промобита» Максима Копосова, отечественная печатная техника собирается из готовых китайских или тайваньских компонентов, поэтому ее «трудно назвать российской».

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Представители «Аквариуса» подтвердили изданию, что включение принтеров и МФУ в балльную систему обсуждается, а также сообщили, что поддерживают эту инициативу.

О балльной системе

В России начали обсуждать балльную систему определения «российскости» электроники летом 2021 г. В рамках этой системы за каждую технологическую операцию при производстве компания получает баллы, и когда переходит определенный порог — включается в реестр.

Если оборудование проходит по всем критериям, производители могут включить его в реестр Минпромторга и получать различные льготы и преференции. В том числе это касается рынка госзаказа, когда государственный заказчик должен отклонить все заявки с импортной продукцией, если подана хотя бы одна заявка с российской.

Балльная система регулируется поправками в постановление Правительства от 17 июля 2015 г. № 719.

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В сентябре 2022 г. глава Правительства Михаил Мишустин утвердил проект постановления Минпромторга о переходе на балльную систему для рынка вычислительной техники. А в феврале 2023 г. то же самое утвердили и для медицинского оборудования.