Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера» с линейкой ПК «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (ГК Softline) объявил об успешном завершении тестирования на совместимость операционной системы «МСВСфера» с моделями персональных компьютеров производства «Инферит Техника».

«Инферит» провел комплексное тестирование совместимости ОС «МСВСфера» с ПК собственного производства, охватывающими различные форм-факторы и конфигурации. Тесты подтвердили полную совместимость и стабильную работу ОС на всех устройствах.

«МСВСфера АРМ 9» – российская ОС на базе GNU/Linux, которая входит в семейство операционных систем общего назначения от «Инферит ОС» и внесена в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры. ОС имеет привычный российским пользователям интерфейс и поддерживает офисные и специализированные приложения.

В числе протестированных моделей «Инферит Техника» – Desktop, Slim и Micro в конфигурациях на базе процессоров Intel Core i5 12400 и i3 10100. Продукты можно приобрести в каталоге Softline Store.

Настольный персональный компьютер Inferit Desktop имеет минималистичный дизайн и широкий выбор конфигураций, подходит для офисного и домашнего использования. В корпусе можно разместить мощные компоненты, что делает модель подходящим выбором для пользователей, нуждающихся в высокой производительности.

ПК поддерживает популярные процессоры от AMD и Intel, имеет до четырех слотов для оперативной памяти формата DDR4, что позволяет расширить объем ОЗУ для самых требовательных задач. Корпус вмещает до трех 3,5-дюймовых HDD и один 2.5-дюймовый HDD или SSD форматов M.2 2280 или M.2 2242. Отсек 5,25 дюйма позволяет установить оптический привод.

Версия, внесенная в реестр отечественного оборудования Минпромторга, поддерживает сокеты LGA1200 и LGA1700.

Компьютер Inferit Slim сочетает в себе компактный дизайн и достаточную производительность для выполнения привычных офисных задач. Габариты системного блока составляют 35,6x10x33,5 см, он легко впишется в любое рабочее или учебное место. Inferit Slim справится с простейшей обработкой графических файлов и запуском нетребовательных игр.

ПК поддерживает установку процессоров на сокетах LGA1200 и LGA1700. За хранение отвечает один диск 3,5 дюйма и второй HDD или SSD M.2. Устройство имеет два слота для оперативной памяти DDR4. К этому можно добавить видеокарту до уровня GT 1030.

Конфигурация, внесенная в реестр российского оборудования, также поддерживает установку процессоров на сокетах LGA1200 и LGA1700 и имеет два модуля оперативной памяти DDR4.

Мини-компьютер Inferit Micro – компактное решение на базе материнской платы формата mini-ITX. Устройство максимально эффективно использует пространство рабочего места: габариты составляют всего 21,2x5,5x20 см. С помощью креплений VESA компьютер можно установить на заднюю панель монитора.

На выбор пользователям предлагаются модели с процессором i5 12400 и более экономичный вариант с процессором i3 10100. Для оперативной памяти SO-DIMM DDR4 предусмотрены два слота. Для хранения данных можно установить HDD или M.2 SSD 2,5 дюйма.

Inferit Micro справится с выполнением офисных задач и запуском некоторых нетребовательных игр. Наличие модели в реестре отечественного оборудования Минпромторга открывает возможности для решения задач импортозамещения.

«Подтверждение совместимости отечественной ОС “МСВСфера” с нашей линейкой ПК – это важный шаг в развитии экосистемы ИТ-решений “Инферит”, – отметил Олег Епишин, директор по продажам «Инферит Техника», – Мы предлагаем нашим клиентам полностью российские программно-аппаратные комплексы для любых задач – от компактных решений для офисной работы до производительных станций для ресурсоемких приложений».

«Клиенты могут быть уверены в полной совместимости всех компонентов и доступности профессиональной технической поддержки решений ИТ-вендора “Инферит” на территории России. Мы стремимся предложить заказчикам надежные и эффективные инструменты для цифровой трансформации, полностью соответствующие курсу на технологический суверенитет и лидерство в ИТ сфере», – отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».