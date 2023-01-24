Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию

Softline потратил $15 млн на приобретение созданной выходцами из Белоруссии польской ИТ-компании Belitsoft. Компания занимается заказной разработкой ПО, в частности, в области дистанционного обучения и распознавания речи. Также Belitsoft продает свои образовательные продукты под брендом Elearning.

Как Softline покупал Belitsoft

Международный ИТ-дистрибьютор Softline (в настоящее время работает под брендом Noventiq) раскрыл подробности сделки по приобретению польской ИТ-компании с белорусскими корнями Belitsoft. Согласно документам Softline, данная сделка состоялась сделка в 2021 г., в ходе нее было приобретено 100% акций Belitsoft.

Размер краткосрочных отложенных платежей, которые Softline должен был перечислить Belitsoft, составил $4,86 млн. Долгосрочные отложенные обязательства оцениваются в $11,03 млн. Таким образом, всю сумму сделки можно оценить в $15,89 млн.

Размер отложенных платежей зависит от показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию), которые Belitsoft показал за 2021 г и покажет за 2024 г. Также размер платежей будет зависеть и от величины чистой задолженности Belitsoft на конец 2024 г.

Чем известна Belitsoft

Belitsoft основана белорусами Владимиром Турсиным (занимает пост гендиректора компании) и Александром Бересняковым в 2004 г.

Созданная выходцами из Белоруссии польская ИТ-компании Belitsoft вместе с отложенными платежами обойдется Softline в $15 млн

Первоначально компания занималась веб-програмированием. Впоследствии Belitsoft занялось заказной разработкой ПО в сферах дистанционного обучения, здравоохранения, страхования, финансов, а также распознавания голоса и речи.

Belitsoft разработала систему дистанционного обучения (СДО) JoomlaLMS, предназначенную для обучению работе с системой управления контентом Joomla. Также компания разработала СДО SharePintLMS (нынешнее название – LMS365) для платформы Microsoft SharePoint. Заказчиком разработки выступила датская компания ElearningForce International, чьим дистрибьютором является Belitsoft.

На российском и белорусском рынках Belitsoft продвигает свои решения в сфере СДО под брендом Elearningsoft. В самой Belitsoft работает 350 ИТ-разработчиков. Помимо центра разработки в Варшаве, Belitsoft имеет офис в белорусском Парке высоких технологий.

Интерес Softline к белорусскому ИТ-рынку

Приобретение Belitsoft – не первая сделка Softline по покупке ИТ-компании с белорусскими корнями. В 2022 г. Softline приобрел группу белорусских компаний Softclub, специализирующуюся на разработке ПО для банковского рынка. Головная структура группы SCGroup Investments зарегистрирована на Кипре. Сумма сделки, с учетом отложенных платежей, составляет $40 млн.

Разделение бизнеса Softline

Летом 2022 г. Softline принял решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Его российское подразделение ООО «Софтлайн Трейд» по символической цене было передано основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову.

Остальные акционеры Softline в качестве компенсации получили по 0,6066 акции на каждую имеющуюся у них акцию, в результате чего доля Боровикова в Solftline снизилась с 53% до 44%. Международное подразделение Softline стало работать под брендом Noventiq.