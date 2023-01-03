Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары
«СПБ биржа» возобновляет торги в долларах акциями российских компаний, имеющих листинг на зарубежных площадках — Yandex, HeadHunter, Ozon и «Циан». В США их листинг приостановлен, однако торги акциями указанных компания продолжаются на Московской бирже, что создает им ликвидность.
Торги акциями российских компаний с листингом в США
«СПБ биржа» сообщила о возобновлении торгов акциями интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса»), рекрутинговой площадки HeadHunter, маркетплейса в сфере недвижимости «Циан», интернет-ритейлера Ozon, а также ритейлера X5 Group. Об этом говорится в сообщении фондовой площадки.
Торги возобновятся 9 января 2023 г. и будут происходить в долларах США. В случае с Yandex предметом торгов станут акции класса «А» — одна ценная бумага данного типа обладает одним голосом. В остальных случаях торги будут производиться депозитарными расписками на акции соответствующих компаний.
Приостановки торгов на «СПБ бирже»
«СПБ биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») позиционирует себя как крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. В описании площадки сказано, что она создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра финансовых инструментов.
24 февраля 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, «СПБ биржа» и Московская биржа приостановили торги. Вскоре обе площадки возобновили работу. Однако «СПБ биржа» не проводила торги ценными бумагами российских компаний, котирующихся на западных фондовых биржах.
Это было связано с тем, что американские и британские фондовые площадки заморозили торги акциями компаний с российскими корнями. Соответственно, помимо вышеупомянутых компаний, «СПБ биржа» не возобновляла торги акциями сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) и разработчика мобильных игр Nexters.
Как российские компании выходили на западные биржи
МТС провела IPO (первичное размещение акций) в 2000 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Yandex провел IPO в2021 г. на американской бирже Nasdaq, HeadHunter вышел на Nasdaq в 2019 г., Ozon — в 2020 г. «Циан» стал публичным в 2021 г., осуществив IPO на NYSE.
Nexters вышел на Nasdaq в 2021 г. путем слияниям с компанией типа SPAC (создается с целью выхода на биржу и последующего слияния с другой компанией). Холдинг X5 был создан в 2006 г. путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». К тому моменту у сети «Пятерочка» уже был листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE).
В то же время большинство из упомянутых компаний также имеют листинг на Московской бирже. Ozon и «Циан» получили его одновременно с выходом на американский фондовый рынок. У Yandex листинг на Московской бирже появился в 2014 г., у X5 Group — в 2018 г, у HeadHunter — в 2020 г. Торги на Московской бирже происходят в рублях.
У МТС также есть листинг на Московской бирже. В то же время летом 2022 г. МТС провела делистинг с NYSE. Это было связано с принятием закона, обязывающего российских эмитентов прекратить обращение депозитарных расписок на иностранных биржах. У Nexters листинга в России нет.
Проблемы из-за санкций против Национального расчетного депозитария
Еще одной проблемой для российских инвесторов, покупающих ценные бумаги иностранных компаний, стало введение Евросоюзом санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), в котором отражаются принадлежащие российским резидентам ценные бумаги. Соответственно, европейский партнер НРД, Euroclear заблокировал операции с НРД.
В результате, по решению Центробанка, «СПБ биржа» провела обособление акций, учитываемых в цепочке НРД — Euroclear. Операции по таким ценным бумагам не проводятся. В то же время «СПб биржа» продолжила работу с другими депозитариями.
Мнение эксперта
«СПБ биржа» специализируется на предоставлении возможности российским инвесторам торговать акциями иностранных эмитентов, которые торгуются на иностранных биржах, — говорит исполнительный директор Департамент рынка капиталов “ИК ИВА партнерс” Артем Тузов. — Сама торговля осуществляется как на основе внутреннего пула ликвидности, когда инвесторы из России, торгуют друг с другом, а спрос и предложение обеспечиваются маркетмейкерами, так и за счет технологии “рутинга”, когда осуществляется проброс ликвидности с западных площадок. Технологически проблемы восстановить торги акциями упомянутых компаний у “СПБ биржи” не было. Скорее были сложности, как осуществлять торговлю, если иностранные биржи торги акциями данных компаний приостановили. С другой стороны, те же самые акции торгуются на Московской бирже, так что проблемы с ликвидностью нет».