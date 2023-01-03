Российские инвесторы смогут купить акции «Яндекса» и Ozon за доллары

«СПБ биржа» возобновляет торги в долларах акциями российских компаний, имеющих листинг на зарубежных площадках — Yandex, HeadHunter, Ozon и «Циан». В США их листинг приостановлен, однако торги акциями указанных компания продолжаются на Московской бирже, что создает им ликвидность.

Торги акциями российских компаний с листингом в США

«СПБ биржа» сообщила о возобновлении торгов акциями интернет-компании Yandex (владелец российского «Яндекса»), рекрутинговой площадки HeadHunter, маркетплейса в сфере недвижимости «Циан», интернет-ритейлера Ozon, а также ритейлера X5 Group. Об этом говорится в сообщении фондовой площадки.

Торги возобновятся 9 января 2023 г. и будут происходить в долларах США. В случае с Yandex предметом торгов станут акции класса «А» — одна ценная бумага данного типа обладает одним голосом. В остальных случаях торги будут производиться депозитарными расписками на акции соответствующих компаний.

Приостановки торгов на «СПБ бирже»

«СПБ биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») позиционирует себя как крупнейший организатор торгов иностранными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции. В описании площадки сказано, что она создает инвестиционные возможности для частных инвесторов за счет широкого спектра финансовых инструментов.

Акции « Яндекса », HeadHunter и Ozon снова начинают торговаться на бирже

24 февраля 2022 г., сразу после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, «СПБ биржа» и Московская биржа приостановили торги. Вскоре обе площадки возобновили работу. Однако «СПБ биржа» не проводила торги ценными бумагами российских компаний, котирующихся на западных фондовых биржах.

Это было связано с тем, что американские и британские фондовые площадки заморозили торги акциями компаний с российскими корнями. Соответственно, помимо вышеупомянутых компаний, «СПБ биржа» не возобновляла торги акциями сотового оператора «Мобильные телесистемы» (МТС) и разработчика мобильных игр Nexters.

Как российские компании выходили на западные биржи

МТС провела IPO (первичное размещение акций) в 2000 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Yandex провел IPO в2021 г. на американской бирже Nasdaq, HeadHunter вышел на Nasdaq в 2019 г., Ozon — в 2020 г. «Циан» стал публичным в 2021 г., осуществив IPO на NYSE.

Nexters вышел на Nasdaq в 2021 г. путем слияниям с компанией типа SPAC (создается с целью выхода на биржу и последующего слияния с другой компанией). Холдинг X5 был создан в 2006 г. путем слияния розничных сетей «Пятерочка» и «Перекресток». К тому моменту у сети «Пятерочка» уже был листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE).

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В то же время большинство из упомянутых компаний также имеют листинг на Московской бирже. Ozon и «Циан» получили его одновременно с выходом на американский фондовый рынок. У Yandex листинг на Московской бирже появился в 2014 г., у X5 Group — в 2018 г, у HeadHunter — в 2020 г. Торги на Московской бирже происходят в рублях.

У МТС также есть листинг на Московской бирже. В то же время летом 2022 г. МТС провела делистинг с NYSE. Это было связано с принятием закона, обязывающего российских эмитентов прекратить обращение депозитарных расписок на иностранных биржах. У Nexters листинга в России нет.

Проблемы из-за санкций против Национального расчетного депозитария

Еще одной проблемой для российских инвесторов, покупающих ценные бумаги иностранных компаний, стало введение Евросоюзом санкций против Национального расчетного депозитария (НРД), в котором отражаются принадлежащие российским резидентам ценные бумаги. Соответственно, европейский партнер НРД, Euroclear заблокировал операции с НРД.

В результате, по решению Центробанка, «СПБ биржа» провела обособление акций, учитываемых в цепочке НРД — Euroclear. Операции по таким ценным бумагам не проводятся. В то же время «СПб биржа» продолжила работу с другими депозитариями.

Мнение эксперта

«СПБ биржа» специализируется на предоставлении возможности российским инвесторам торговать акциями иностранных эмитентов, которые торгуются на иностранных биржах, — говорит исполнительный директор Департамент рынка капиталов “ИК ИВА партнерс” Артем Тузов. — Сама торговля осуществляется как на основе внутреннего пула ликвидности, когда инвесторы из России, торгуют друг с другом, а спрос и предложение обеспечиваются маркетмейкерами, так и за счет технологии “рутинга”, когда осуществляется проброс ликвидности с западных площадок. Технологически проблемы восстановить торги акциями упомянутых компаний у “СПБ биржи” не было. Скорее были сложности, как осуществлять торговлю, если иностранные биржи торги акциями данных компаний приостановили. С другой стороны, те же самые акции торгуются на Московской бирже, так что проблемы с ликвидностью нет».