Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

«Авито»: при размещении объявления появилась рекомендованная цена

«Авито» упростил подачу объявления для пользователей благодаря рекомендованной цене. Таким образом продавец может посмотреть ценовой диапазон на свой товар на основе текущих объявлений площадки. Подсказка по цене появляется в момент публикации объявления до отправки на модерацию, что значительно упрощает процесс подачи. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Теперь селлеру не нужно предварительно вручную смотреть, за сколько продаются аналогичные товары, что упрощает процесс подачи объявления. Предложения по рекомендованному диапазону цены формируется на базе уже размещенных аналогичных объявлений на «Авито».

«Подсказка цены при размещении объявления — существенное преимущество, которое позволяет продавцу экономить время и силы. У нас много частных продавцов с товарами с историей, которые не всегда могут быстро подобрать цену для них. Эту задачу мы и решаем», — сказал Сергей Хакимов, старший директор по продукту вертикали «Товары» в «Авито».

Рекомендованная цена — механика, аналогичная существующему инструменту, показывающему уровень цены: рыночная, выше или ниже ее. Цена носит рекомендательный характер и направлена на тех, кто не уверен, за сколько лучше продать свой товар. В дополнение благодаря подсказке продавец поставит более реалистичную цену, так как увидит при подаче за сколько продаются аналоги. Механика расчета простая — алгоритм анализирует размещаемый товар, смотрит все аналоги на платформе и считает среднюю цену.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как российский софт помогает устранить «белые пятна» в защите Свердловского региона

Apple оштрафовали в России за неудаление запрещенной информации

Никита Березуцкий, Basera Properties: Agile-подход эффективен даже за пределами ИТ

«2ГИС» лишился своего основателя. Он внезапно избавился от своей доли и покинул компанию

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Мошенники атакуют россиян письмом об увеличении пенсий на 30% от поддельного Пенсионного фонда

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Как собрать игровой ПК для школьника в 2025 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: