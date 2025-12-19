Жители России тратят в среднем около 19 600 рублей на экипировку для зимнего спорта

«Авито Реклама» и «Авито Товары» провели опрос среди жителей России*, чтобы выяснить, насколько популярны зимние виды спорта. Респонденты поделились, какими дисциплинами занимаются чаще всего и сколько готовы потратить на экипировку в этом году. Исследование показало, что зимний спорт остается важной частью досуга для большинства опрошенных, а о выгодных предложениях по покупке снаряжения и спортивной одежды большинство жителей России узнают в основном из рекламы на площадках электронной коммерции. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Регулярно зимними видами спорта занимаются 12% участников опроса, еще 30% – время от времени. При этом 16% респондентов планируют начать заниматься зимними видами спорта, а у 5% опрошенных подобными дисциплинами занимаются дети. Таким образом, более половины жителей страны уже вовлечены в зимние спортивные активности.

Самым популярным зимним видом спорта остается катание на коньках — его выбирают 53% тех, кто занимается сам или чьи дети посещают секции. На втором месте — беговые лыжи (39%), которые остаются одним из самых доступных и массовых видов зимнего спорта. Горными лыжами занимаются 17% респондентов, хоккеем — 15%, а на сноуборде катаются 11% опрошенных. Реже участники опроса выбирают санный спорт (8%) и биатлон (3%).

При подготовке к зимнему спортивному сезону опрошенные чаще всего покупают специальную одежду и термобелье — так ответили 42% респондентов. Почти столько же приобретают верхнюю одежду для активного отдыха: куртки, штаны, перчатки и шапки (41%). Коньки и аксессуары для катания покупают 26% участников опроса, снаряжение для беговых лыж — 18%. Средства защиты, такие как шлемы, защита спины и наколенники, приобретают 13%, аксессуары — очки, маски, бафы и рюкзаки — 12%.

Чаще всего жители России покупают снаряжение и сопутствующие спортивные товары на площадках электронной коммерции – этот вариант выбрали 54% опрошенных. Чуть меньше (53%) предпочитают офлайн-магазины, специализирующиеся на спортивных товарах. Почти треть (28%) делают покупки на сайтах спортивных магазинов.

О новинках и скидках на экипировку и аксессуары для зимнего спорта респонденты чаще всего узнают из рекламы на площадках электронной коммерции — так ответили 41% участников опроса. Еще 29% ориентируются на рекомендации друзей, коллег и родственников. Реклама в социальных сетях и поисковых системах помогает узнать о предложениях 23% респондентов. ТВ-рекламу отмечают 21%, наружную рекламу — 12%

Чаще всего респонденты готовы потратить на экипировку для зимних видов спорта от пяти до 10 тыс. руб. — так ответили 27% респондентов. Еще 21% ориентируются на бюджет от 10 до 20 тыс. руб. До пяти тыс. руб. планируют потратить 20% участников опроса, от 20 до 30 тыс. руб. — 13%. В среднем жители России планируют потратить на экипировку для зимних видов спорта 19,57 тыс. руб.

Покупая товары для зимнего спорта, респонденты в первую очередь ориентируются на удобство и комфорт — этот фактор отметили 57% участников опроса. Цена остается важным критерием для 51%, качество и долговечность материалов — для 45%. Для четверти респондентов значение имеют дизайн и внешний вид экипировки (25%), а 21% обращают внимание на отзывы других покупателей.

*Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет