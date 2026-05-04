Тренды готового бизнеса в I квартале 2026 г.: по росту спроса лидируют ИТ-бизнесы и ПВЗ

Аналитики «Авито» подвели итоги I квартала 2026 г. на рынке готового бизнеса. Подавляющая часть спроса и предложений по-прежнему приходится на покупку и продажу готовых решений. Заметнее всего за год спрос вырос на таксопарки и сервисы по прокату авто — в 3,5 раза. Также в лидерах — турагенства и бизнес по ИТ-разработке. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В сегменте готового бизнеса именно покупка и продажа бизнеса остаются основными целями сделок. Так, 88% доли спроса приходится на покупку бизнеса, 8% — на поиск партнера и 4% — на аренду бизнеса. В предложении также лидирует продажа: на нее приходится 91% объявлений. Еще 6% составляют предложения об аренде бизнеса, а 5% — о партнерстве.

Спрос

Несмотря на то, что в текущих условиях предприниматели пока что осторожно инвестируют в бизнесы, есть категории, которые показывают стабильный рост спроса. Так, снова растет интерес к ИТ-бизнесам и пунктам выдачи заказов (ПВЗ) — квартал к кварталу спрос на них вырос на 30% и 19% соответственно. Еще один продолжающийся тренд — сфера развлечений и арендные бизнесы, спрос на них увеличился на 9 и 8% соответственно.

«Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью», — сказал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».

Среди подкатегорий аналитики зафиксировали рост в таксопарках и автопрокатах (х3,5 раза), туристических агентствах (х2,5 раза), ИТ-разработке (х2 раза), интернет-ресурсах (+56%) и вендинговых автоматах (+33%).

По объему спроса также лидируют ПВЗ (18%). На втором месте — бизнес в сфере общепита с долей 15%. Тройку лидеров занимают предприятия в сфере ИТ (13%). В топ-5 также вошли бизнесы в торговли (13%) и предприятия в сфере красоты и здоровья (9%). Годом ранее топ распределялся так: общепит (16%), ПВЗ (15%), торговля (15%), ИТ (10%), красота и здоровье (10%). Таким образом, ПВЗ сместили общепит, а торговля обошла ИТ-бизнес.

Предложение

Объем предложения о продаже готового бизнеса в сравнении с прошлым годом практически не изменился и остается стабильным, но также растет в некоторых категориях. Так, количество объявлений о продаже ПВЗ выросло на 42% год к году. Сейчас этот рынок очень динамичный — уже не первый квартал рост показывает как спрос, так и предложение. Также вырос объем предложений в сфере услуг на 24%, а в сфере развлечений — на 19%.

Среди подкатегорий самый заметный рост показывают туристические агентства (+59%), предприятия по ремонту и отделке (+49%), предприятия по организации активного отдыха (+46%), цветочные магазины (+38%), а также интернет-магазины (+38%).

Больше всего предложений пришлось на бизнес в сфере торговли (25%). Далее идут сферы общепита (16%) и ПВЗ (12%). Также в пятерке лидеров — предприятия в сфере красоты и здоровья (11%) и бизнесы в сфере услуг (10%). С прошлого года этот топ не изменился.

Цены и их динамика

Самое заметное снижение средней стоимости за квартал продемонстрировали бизнесы в сфере сельского хозяйства — на 21%, до 4,4 млн руб. Бизнесы в сфере производства подешевели на 12%, до 900 тыс. руб. На 3% ниже стали стоить предприятия в сфере развлечений, в среднем 1,7 млн руб. Практически не изменилась стоимость бизнесов в сфере общепита (они стоили в среднем 90 тыс. руб.), туризма (17,5 млн руб.) и ПВЗ (500 тыс. руб.. А предприятия в сфере торговли подорожали на 20%, до 240 тыс. руб. в среднем.