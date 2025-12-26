«Авито Подработка» и «Авито Товары»: спрос на подработку в розничной и оптовой торговле вырос в 2,5 раза

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные за 2025 г. и выяснили, как в сфере розничной и оптовой торговли изменился спрос на исполнителей на частичную занятость. В целом по России количество предложений частичной занятости в этой сфере выросло в 2,5 раза (+148%). Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Больше всего за год выросло количество предложений частичной занятости для специалистов торгового зала — на 75%, а среднее предлагаемое вознаграждение при неполной занятости составило около 21 734 руб. в месяц. На втором месте — подработка для продавцов: рост составил 45%, при этом на этой позиции можно было рассчитывать в среднем на 26 780 руб. в месяц. Топ-3 замкнули кассиры — количество предложений частичной занятости для них выросло на 38%, а в среднем предлагали 28 227 руб. в месяц.

Доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса. В сфере розничной и оптовой торговли вознаграждения приведены для исполнителей без опыта.

Самые востребованные профессии на подработку в розничной и оптовой торговле по России, январь-декабрь 2024/2025

«Компании активнее привлекают временных специалистов в розничную и оптовую торговлю, чтобы быстро закрывать пики спроса — например, перед акциями и распродажами. Кроме того, такой формат позволяет бизнесу гибко закрывать потребность в исполнителях в зависимости от сезона. У самих исполнителей тоже растет интерес к подработке в этой сфере: за 2025 г. мы зафиксировали рост интереса исполнителей более чем в два раза, на 132%», — сказал Сергей Яськин, директор сервиса «Авито Подработка».

Лидером по динамике спроса на исполнителей в сфере ритейла и оптовой торговли среди федеральных округов стал СЗФО, где предложений о подработке стало в 2,6 раз (+162%) больше в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. На втором месте — Центральный федеральный округ, где спрос вырос в 2,5 раз (+155%). Топ-3 замыкает Уральский федеральный округ с ростом спроса на 148%.

«По данным «Авито Бизнес 360», торговля — одна из наиболее востребованных сфер бизнеса. Так, в разрезе франшиз на нее приходится наибольшая доля спроса — более четверти (28%) от всего объема. В готовом бизнесе на торговлю приходится 15% спроса — это вторая по величине категория. Готовый бизнес — это уже действующее предприятие со своими активами и историей, которое покупается целиком, в то время как франшиза — это тиражируемая модель бизнеса под известным брендом, где франчайзи покупает право работать по уже выверенной стратегии под узнаваемым именем», — сказал Александр Мирской, директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360».