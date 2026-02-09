Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров»

Александр Швец назначен директором по разработке «Авито Товаров». В новой роли он будет отвечать за формирование долгосрочной технологической стратегии направления, развитие инженерных команд и инженерной культуры, а также масштабирование продуктовой разработки и запуск новых функциональных возможностей. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

До присоединения к «Авито» Александр Швец занимал руководящие позиции в «Яндексе», включая роль CTO «Яндекс Еды», где отвечал за развитие технологий сервиса и управлял командой из нескольких сотен инженеров. Ранее он руководил инженерными и продуктовыми командами в «Яндексе Маркете», участвовал в международных запусках и M&A-интеграциях. Александр также стоял у истоков платформы автоматизации интернет-рекламы Marilyn, под его руководством она выросла с нуля и превратилась в одного из лидеров рынка.

«Решающим фактором при выборе «Авито» для меня стали люди и уровень технологической, продуктовой и корпоративной культуры. Я вижу большой потенциал в развитии вертикали «Авито Товары» и возможности создавать устойчивые технологические решения, которые приносят реальную ценность пользователям и рынку», — сказал Александр Швец.

Александр окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана, где получил степень магистра в области информационных технологий.

«Авито Товары» — одно из ключевых бизнес-направлений технологической платформы «Авито». Ранее «Авито Товары» запустили цифрового помощника для поиска одежды и обуви, раздел аналитики популярных поисковых запросов покупателей, а также инструменты для брендов по размещению медийной рекламы в сервисе «Авито Бизнес 360». Направление охватывает категории Lifestyle, электронику и бытовую технику, запчасти, Home and Living и «Авито Бизнес 360», которые предлагают решения для малого и среднего бизнеса.