5G-сети в России построят на иностранном оборудовании, несмотря на любовь к импортозамещению. «Железо» уже импортировано

В Россию ввезена партия базовых станций иностранного производства для сетей 5G. Из могут задействовать для частных сетей и пилотных зон 5G в крупнейших городах страны. При этом операторы должны строить тестовые сети пятого поколения на российском «железе» – таково решение ГКРЧ.

5G из-за границы

В России в обозримом будущем могут начаться испытания сотовых сетей пятого поколения (5G), которые в других странах, особенно в Китае и США, уже давно повсеместно работают. Как пишет «Коммерсант», с этой целью в страну было ввезено несколько базовых станций 5G иностранного производства.

Страна импорта в данном случае – Китай, а причина, звучащая как «проведение испытаний», прописана в декларации о соответствии из базы Росаккредитации, оформленной 28 мая 2024 г., уточняет издание. Согласно документации, заявителем в данном случае является компания ООО «СТ лтд» из сферы логистики – она занимается, в том числе, поставками телеком-оборудования.

Однако тот факт, что базовые станции ввезены из КНР, вовсе не означает, что произведены они именно китайскими компаниями. В декларации упомянуты две модели БС, одна из которых – продукт американской компании BTI Wireless. Данная модель способна работать в диапазоне частот 4,4–5 ГГц, он же n79, который предложили российскими операторам связи для строительства 5G-сетей в стране.

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Гендиректор «СТ лтд» Владимир Савицкий подтвердил «Коммерсанту» подлинность декларации, но в подробности вдаваться не стал.

Для чего и зачем

К моменту выпуска материала официальная информация о сферах использования иностранных базовых станций, ввезенных в Россию в период повального импортозамещения в телеком-инфраструктуре, отсутствовала. Собеседники издания предположили, что заграничное «железо» подходит для использования «на улице».

По их мнению, станции закупались с целью их тестирования операторами связи. Они также отметили, что в мире в принципе не так уж и много станций, которые способны работать на частотах n79. Вероятно, связано это с тем, что в большинству других стран для 5G-сетей используется совсем другой диапазон частот, в России занятый силовиками. Китай в этом плане стоит особняком – в этой стране 5G-сети тоже работают в диапазоне 4,4–5 ГГц.

«Если заявленная цель ввоза – тестирование, то оборудование предназначено для пилотных зон операторов связи», – сообщил изданию собеседник на телеком-рынке.

По оценке источника издания среди производителей, «по техническим характеристикам ввезенной модели можно сделать вывод, что базовые станции нужны для запуска частной пилотной сети 5G на предприятии».

Тестирование вместо запуска

Вместо повсеместного внедрения современных высокоскоростных 5G-сетей операторы связи на фоне множества ограничений (не те частоты, запрет на импортное оборудование и пр.) вынуждены выжимать последние соки из 4G-оборудования, которое едва ли способно выдавать ту же скорость передачи данных, что и 5G-станции.

Ранее операторы уже тестировали иностранное оборудование в 5G-сетях на территории России, но до широкого распространения таких сетей дело так и не дошло. Лишь в марте 2024 г. Госкомиссия по радиочастотам определила пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Этим тестированием займется компания «Новые цифровые решения» – совместное предприятие «Мегафона», «Ростелекома», МТС и «Билайна», а проходить оно будет в диапазоне частот 4,63–4,99 ГГц.

При этом использование иностранной аппаратуры в данном случае не предусмотрено – распоряжением Госкомиссии по радиочастотам предписано использовать только отечественные базовые станции, что сильно усложняет процесс тестирования – необходимого «железа» на данный момент попросту нет в нужных количествах.

«Серийное отечественное оборудование должно появиться только к концу года (2024 г. – прим. CNews), возможно, операторы решили использовать иностранное для тестовых зон, чтобы не ждать и уже получить результаты экспериментов по использованию спектра»,— сказал собеседник «Коммерсанта» на телеком-рынке.

Что говорят операторы

Россияне крайне заинтересованы в скорейшем появлении в стране 5G-сетей, хотя бы частных, о чем сообщили CNews представители «Мегафона. По их словам, оператор «первым на телеком-рынке России приступил к развертыванию частных сетей» «Сейчас мы обладаем обширным опытом по реализации проектов по построению private LTE, услуга крайне востребована и спрос на нее постоянно увеличивается», – добавили они.

«При этом мы видим, что текущие потребности заказчиков частных сетей полностью решаются за счет разворачивания их в стандарте LTE», – подытожили в «Мегафоне».

Собеседник «Коммерсанта» в другом неназванном операторе связи тоже заявил о высоком спросе на частные сети, но именно на 4G, а не на 5G.

В «Билайне» и МТС отказались от комментариев. Представители «Ростелекома» заявили изданию, что оператор не закупал и не импортировал в Россию базовые станции для сетей 5G.