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Резиденты воронежского промпарка «Перспектива» смогут внедрять умное производство

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о завершении строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из ключевых индустриальных парков Воронежской области – «Перспектива», расположенном в селе Бабяково Новоусманского района. Это позволило обеспечить индустриальный парк широкополосным доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с, а также создать для резидентов площадки современную телеком-базу для запуска умных сервисов и инновационных проектов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате реализации проекта по развертыванию ВОЛС на территории индустриального парка «Перспектива» 76 предприятий-резидентов, в числе которых крупные производственные и агропредприятия Группа компаний «Агротек», компания Индастри», 3PL-оператор SKITL и другие, получили высокоскоростной широкополосный доступ в интернет и сопутствующим телеком-услугам, а также цифровую базу для внедрения инновационных технологий умного производства.

Для развертывая сетей фиксированной связи технические специалисты компании МТС организовали новый узел связи, проложили более 2 км оптоволокна и таким образом обеспечили возможность доступа в интернет во всех действующих производственных помещениях. При этом сеть будет масштабироваться вместе с ростом самого промпарка — по мере ввода новых корпусов и запуска предприятий. На созданной телеком-инфраструктуры для оптимизации производственных процессов предприятия-резиденты смогут внедрять решения на основе интернета вещей и искусственного интеллекта.

«МТС охотно идет в зону инноваций и технологических открытий – мы помогаем региональному бизнесу внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и крупного и малого бизнеса. В частности, подключение к широкополосному доступу в интернет открывает принципиально новые возможности для бизнеса. Теперь предприятия-резиденты промпарка могут подключать современные умные сервисы — видеонаблюдение, анализ больших данных, облачные технологии, интернет вещей. Для производства это означает не только развитие, но и возможность автоматизировать привычные бизнес-процессы и за счет этого значительно оптимизировать свои расходы», — сказал директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

«Сейчас в парке начинается новый этап развития с масштабными инвестициями в расширение площадки и увеличение количества услуг. Сегодня в парке размещаются более 80 предприятий, среди которых есть и крупные международные компании, и представители МСП. По итогам прошлого года, ИП “Перспектива” вошел в топ-10 лучших инвестплощадок России. Это стало возможным благодаря тому, что мы стараемся предоставить нашим инвесторам максимум инструментов, которые обеспечат развитие любого бизнес-проекта в самые короткие сроки. К этим инструментам относятся и удобная локация, и готовая инженерная, социальная и цифровая инфраструктуры. Мы рады, что телеком-базу в индустриальном парке создают, в том числе, и такие крупные игроки ИТ-отрасли, как компания МТС. Она обеспечивает резидентов не только качественной связью и интернетом, но и возможностью реализовывать на базе предприятий передовые технологические решения и безопасные способы производственных процессов. Наша команда ищет новые возможности, постоянно повышая стандарты работы с резидентами парка, и мы рады тому, что партнеры из МТС разделяют наши идеи по устойчивому развитию», – отметил учредитель ИП «Перспектива» Виктор Енин.

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Облачные сервисы

«В воронежском парке размещен один из наших ключевых логистических хабов – здесь хранятся и реализуются различные виды продукции – удобрения, средства защиты растений и семеноводческая продукция. В нашей работе принципиально важно быть на связи с партнерами 24/7, возможность оперативно решать вопросы отгрузки продукции, обмениваться отчетностью с филиалами из других городов. Сеть МТС и проводной интернет полностью справляются с этими задачами, поэтому мы пользуемся несколькими цифровыми сервисами этой компании», – сказал руководитель службы складских технологий группы компаний «Агротек» Александр Круликовский.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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