В Сеченовском университете разработали чат-бот, содержащий актуальную информацию о вакцинопрофилактике

Молодые ученые Цифровой кафедры Сеченовского Университета создали умного цифрового помощника для распространения достоверной информации о вакцинации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

С помощью Телеграм-бота «Вакси» пользователи смогут получить сведения обо всех зарегистрированных вакцинах, использующихся на территории России, а также узнать больше об опасности заболеваний, против которых проводится вакцинация. Чат-бот постоянно обновляется и содержит только актуальные данные, основанные на научных исследованиях. В перспективе разработчики планируют расширить его функционал. Используя чат-бот, пациенты смогут, например, записаться на прививку, получить обратную связь от врача или контролировать самочувствие после процедуры.



Преимущества разработанного чат-бота по сравнению с подобными цифровыми решениями — в его универсальности, он содержит информацию обо всех вакцинах, зарегистрированных в России, рассказала автор проекта, выпускница Цифровой кафедры Сеченовского Университета Анастасия Гирча. Телеграм-бот также может отвечать на запросы, касающиеся Национальных календарей профилактических прививок, рекомендованных для детей и взрослых, экстренной вакцинопрофилактики, заболеваний, против которых проводится вакцинация, подготовки к прививке. В нем также есть отдельный блок, посвященный нежелательным реакциям и осложнениям после вакцинации. В нем пользователи смогут узнать, какая реакция организма на прививку абсолютна нормальна, а в каких случаях следует обратиться к врачу.

«На сегодняшний день решений, подобных нашему чат-боту, нет, — сказала разработчик. — Ни один из существующих цифровых помощников по вакцинации не предоставляет такой полный объем информации по всем вакцинам, срокам вакцинации и ее нежелательным эффектам. Мы собрали в нем все, что может быть полезно как родителям самых маленьких пациентов перед началом первых вакцинаций, так и взрослым, которые хотят себя обезопасить. Также бот может ответить на самые часто задаваемые вопросы о вакцинопрофилактике, а не просто оперировать фактами по графику прививок, способах введения вакцин и возможным осложнениям».

В дальнейшем разработчики планируют расширить функционал чат-бота. В него добавят функции записи на вакцинацию в удобном для пользователя пункте, контроля за самочувствием после прививки, обратной связи с медицинским персоналом, а также возможность получать персонализированные уведомления о предстоящих вакцинациях. Пользователи чат-бота также будут получать обновления по появляющимся новым вакцинам.

В перспективе команда также планирует создать приложение, которое будет совмещать в себе все функции разработанного чат-бота. Его смогут использовать медработники поликлиник, чтобы снять часть рутинной нагрузки с медперсонала.

«На Цифровой кафедре Сеченовского Университета мы целенаправленно формируем у будущих врачей и исследователей цифровые компетенции, которые позволяют не просто писать теоретические работы, а создавать реальные решения для актуальных задач здравоохранения, - сказал руководитель кафедры Игорь Шадеркин. — Чат-бот "Вакси" — пример того, как образовательный процесс, ориентированный на проектную деятельность, приводит к практическому результату, востребованному обществом и системой здравоохранения».