В отдаленных поселениях Свердловской области «Ростелеком» обеспечил интернетом шесть сельских ФАПов

«Ростелеком» в Свердловской области обеспечил интернетом шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Все они находятся в отдаленных населенных пунктах региона: деревнях Озерки Таборинского района, Увал Тавдинского городского округа, Урмикеево Нижнесергинского района, поселке Михайловский завод Нижнесергинского района, селах Роща Шалинского городского округа и Мраморское Полевского городского округа. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Карлов, министр здравоохранения Свердловской области: «Качественный интернет позволяет ФАПам решать ряд организационных вопросов. Например, отдаленные структурные подразделения могут ежедневно подключаться к утренним планеркам, которые проводятся в центральной районной больнице. Фельдшер не только оперативно узнает актуальную информацию по своей работе, но и обсуждает с врачами лечение пациентов, которые требуют особого внимания, или решает вопрос о госпитализации больного в профильное лечебное учреждение. Кроме того, пациенты могут записаться на прием или получить консультацию дистанционно».

Чтобы обеспечить фельдшерско-акушерские пункты доступом в Сеть, специалисты компании смонтировали почти два километра оптических магистралей. В каждом ФАПе организовано не менее двух портов для проводного интернета. Пропускная способность канала связи составляет 10 Мбит/с.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «"‎Ростелеком"‎ обеспечивает высокоскоростным интернетом медицинские учреждения региона в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика России". Внедрение цифровых сервисов в отрасль медицины затрагивает все процессы, включая возможность синхронизации с концептуально важными общефедеральными проектами в отрасли здравоохранения и упрощение практической деятельности врачей на местах. Фельдшеры ФАП обеспечены автоматизированными рабочими местами с возможностью записи на прием к врачу, ведения электронного медицинского документооборота, оформления направлений, проведения телемедицинских консультаций с центральной районной больницей. На сегодня доступ в Сеть получили уже более 1100 фельдшерско-акушерских пунктов Урала. Регионом-лидером по количеству является Курганская область. Там интернетом пользуются фельдшеры 585 ФАПов».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.