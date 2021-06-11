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«МаксимаТелеком» поделилась опытом цифровизации городского хозяйства на CNews Forum

«МаксимаТелеком», технологическая компания, специализирующаяся на цифровизации городов и транспорта, выступила партнером секции «ИТ в госсекторе» IT-конференции: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров».

Заместитель генерального директора по стратегии «МаксимаТелеком» Александр Минов рассказал участникам форума о возможностях цифровых платформ для управления и контроля измерений сыпучих грузов в городском хозяйстве: снега, песка и других субстанций. В частности, он поделился опытом компании в реализации пилотного проекта по цифровому управлению вывозом снега городскими службами Москвы.

По его словам, цифровая платформа «МаксимаТелеком» позволяет перейти от измерений объема груза по нормативу к измерению по факту. Это увеличивает эффективность и прозрачность контроля объемов перевозимых грузов, т.к. исключается влияние человеческого фактора. Помимо применения в работе столичных дорожных служб и ЖКХ, комплексное решение может использоваться в проектах по цифровизации городского хозяйства в регионах.

Форум собрал более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы были представлены более 80 докладов по применению технологий в различных отраслях экономики.

Владимир Бахур

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