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Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры

Интернет-активность жителей Алтайского края в сервисах для обмена быстрыми сообщениями этой весной значительно увеличилась. Потребление трафика выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты «Мегафона» составили рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в Сети. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Топ-3 самых востребованных сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика в них заметно изменилось. На первом месте Telegram – жители региона «прокачали» здесь в 1,7 раза больше информации, чем годом ранее. При этом отмечается и заметный рост звонков – в два раза. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в два раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, который также стал популярнее у жителей Алтайского края. Объем общего трафика в сервисе увеличился 43%, а число звонков – на 38%. Замыкает тройку Viber, динамика интереса к этому приложению не такая значительная, всего +3%.

Нынешней весной в программах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа жители края уже «прокачали» около 2,6 млн ГБ. Для сравнения, этого объема данных хватит для того, чтобы каждый житель Бийска дважды посмотрел онлайн фильм «Вызов» в высоком качестве .

«Мессенджеры стали не только привычным способом для общения людей, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Учитывая растущий спрос, в этом году специалисты «Мегафона» увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить наших абонентов высоким качеством работы. Также мы модернизируем и строим новые базовые станции в Алтайском крае, чтобы жители региона могли пользоваться любыми цифровыми сервисами на высоких скоростях передачи данных», — сказала директор «Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько.

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Бизнес

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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