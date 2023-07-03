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«Мегафон»: желающих посмотреть на «теплый» водопад в Алтайском крае стало в 1,5 раза больше

«Мегафон» модернизировал телеком-оборудование в Залесовском районе Алтайского края недалеко от села Пещерка. В результате мероприятий более стабильный сигнал связи также получили отдыхающие на близлежащих турбазах и путешественники, приехавшие полюбоваться Пещерским водопадом. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Пещерка – поселение Алтайского края с более чем столетней историей. Местом притяжения туристов является расположенный неподалеку одноименный водопад. Он рукотворного происхождения и своим появлением обязан прокладке трассы Алтай-Кузбасс. По данным обезличенной статистики, с начала 2023 г. интернет-трафик здесь вырос почти в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Наибольшая активность пришлась на июнь 2023 г., когда пользователи «прокачали» около 16 тыс. ГБ.

Для многочисленных ценителей алтайской природы и местных жителей «Мегафон» расширил частотный спектр в наиболее востребованных диапазонах. За счет увеличения емкости сети еще большее количество абонентов смогут пользоваться мобильным интернетом на привычно высокой скорости.

«Внедрение дополнительных диапазонов на базовой станции поможет избежать перегрузок и позволит абонентам с комфортом как разговаривать с собеседником, так и серфить в сети, – отметила директор «Мегафона» в Алтайском крае Мария Занько. – Мы понимаем, что качественная связь важна как для жителей края, так и для туристов. Путешественники стремятся не только увидеть красоты этих мест, но и поделиться ими в соцсетях или мессенджерах. Поэтому мы продолжаем наращивать скорость мобильного интернета и расширять покрытие, чтобы наши абоненты могли использовать любые цифровые технологии и для отдыха, и для решения рабочих задач».

Проведенные работы также помогли усовершенствовать VoLTE – технологию, которая позволяет совершать обычные голосовые звонки в сети 4G с более четким и чистым звуком.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4000 салонов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

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