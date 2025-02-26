«МегаФон»: бизнесмены Алтая расширяют деловые контакты

Бизнесмены Алтайского края нарастили активность в интернете – мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» этой зимой вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в списке международных деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур».

Алтайские предприниматели стали тратить больше трафика в мобильной сети. За месяц корпоративные клиенты скачали объём данных, сопоставимый с 2,6 млн часов разговоров по видеосвязи.

Обезличенные данные показывают, что в январе 2025 г. 31% голосового трафика был израсходован на звонки в Пакистан. За разговорами с этой южноазиатской страной бизнесмены провели почти 129 часов. Затем следуют Индия и Турция. Доля звонков в эти страны составляет примерно 14% на каждую от общего объема потраченных минут.

В январе у регионального бизнес сообщества деловой интерес также увеличился к Ирану, Мальдивам, Мьянме, Ливану, Сирии. А с Казахстаном и Беларусью, напротив, общались меньше. В общей сложности бизнесмены из Алтайского края позвонили в 111 стран, что на 14% меньше, чем годом ранее. Хотя продолжительность разговоров увеличилась в 6 раз. В числе новых страны: Непал, Сербия, Южная Корея, Латвия, Колумбия.

«Корпоративные клиенты «МегаФона» наращивают свою активность. Об этом свидетельствует рост мобильного трафика на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А также увеличение количество абонентов, поддерживающих иностранные контакты – на 26% больше. С цифровыми услугами оператора региональный бизнес получает новые возможности для развития, повышается его эффективность, решение рабочих задач ускоряется в разы», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные из исследования проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Алтайском крае выросло более чем на 1,03%. Активный рост регистраций отмечается в сфере телевизионного и радиовещания (+200%) к году, трудоустройству и подбору персонала (+141%), производству прочих готовых изделий (+131%), производства электрического оборудования (+120%), научных исследований и разработок (+118%).

В Алтайском крае действует 64 компании с иностранным участием: больше всего из Гонконга, Белоруссии, Китая, Сейшел и Казахстана. Во всех странах – лидерах этого рейтинга количество компаний, представленных в регионе, снижается. Исключение – Китай, где их количество не меняется.

«Мы наблюдаем тенденцию на сокращение количества компаний с иностранным участием, однако это происходит в основном за счет деофшоризации. Алтайский край не исключение. Несмотря на близость Казахстана, инвестиции оттуда тоже сокращаются. Однако китайские инвестиции продолжают сохранять свои позиции. При этом экспортная активность региональных предприятий не сокращается, что косвенно подтверждается данными мобильного трафика. Кроме того, в последнее время наметилась тенденция, когда иностранные инвесторы открывают бизнес в России напрямую, как физические лица», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.