Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Подключение в Россоши: жители села получили быстрый интернет «МегаФона»

Мобильный интернет и голосовая связь «МегаФона» стали доступны жителям Россоши Алтайского края. Оператор построил базовую станцию, которая поддерживает работу сети 4G на территории населенного пункта и на участке важной межпоселковой автомобильной дороги, проходящей через поселение. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селе проживает чуть более тысячи человек. Новое телеком-оборудование инженеры установили по улице Советская, таким образом сигнал покрыл жилую застройку и социально значимые объекты: школу, дом культуры, администрацию сельского совета, отделение почты. Также в зону действия базовой станции попала дорога, проходящую через населенный пункт и соединяющая его с соседними поселениями – Нижнекаменкой и Старобелокурихой.

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?
Импортонезависимость

Теперь местным жителям доступны услуги связи стандарта 2G и 4G. В сети четвертого поколения связисты задействовали среднечастотный сектор, обеспечивающий высокую скорость передачи данных, широкое покрытие и быстрый отклик. Замеры специалистов показали, максимальная скорость мобильного интернета в Россошах достигает 100 Мбит/с. что позволяет круглосуточно общаться с близкими в мессенджерах, оперативно решать рабочие вопросы, дистанционно получать образование, что особенно важно для молодежи. Абоненты смогут скачивать любимые кинофильмы, смотреть потоковое видео и проходить онлайн-игры.

«Край динамично развивается, а вместе с ним совершенствуется и цифровая инфраструктура. Наша цель – расширять технический фундамент для комфортной жизни в сельской местности. Современная сеть компании – это вклад не только в удобство жителей, но и устойчивое развитие всего региона», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать?

После блокировок звонков в Telegram и WhatsApp* россияне возвращаются к разговорам по телефону. Голосовой трафик в Москве вырос на 50%

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Илон Маск отключил 2500 интернет-терминалов Starlink, принадлежащих мошенническим колл-центрам

Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом»

Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/