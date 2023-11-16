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В жилом квартале Барнаула «прописался» быстрый интернет

Для жителей густонаселенного микрорайона «Балтийская крепость» в Барнауле «Мегафон» построил новую базовую станцию. В результате проведенных работ, средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают порядка 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

Инженеры оператора запустили телеком-оборудование, работающее сразу в двух стандартах 2G и 4G, в одном из самых активно развивающихся микрорайонов города – «Балтийская крепость». Теперь высокоскоростной интернет стал доступен во всех квартирах, а также на прилегающих дворовых территориях жилого комплекса. Кроме того, благодаря расширенному радиусу покрытия одного из диапазонов, улучшения коснулись и близлежащего ЖК «Адмирал».

С появлением нового оборудования пользователи могут смотреть видео, играть в онлайн‑игры и отправлять сообщения в мессенджерах независимо от уровня нагрузок. Тем более, что популярность сервисов для обмена сообщениями в 2023 г. в Алтайском крае выросла почти в два раза. Аналитики «Мегафона» уже фиксируют увеличение нагрузки на сеть. По данным оператора, абоненты стали чаще звонить и скачивать информацию. При этом наибольшая активность наблюдалась на последней неделе августа 2023 г., в преддверии учебного года. Рост мобильного трафика в ЖК «Балтийская крепость», по сравнению с началом месяца, составил 17%. При этом в среднем ежемесячно пользователи прокачивают около 30 ТБ.

«Инфраструктура «Мегафона» развивается вместе с городом. Немаловажную роль при выборе квартиры для жителей играет качество и доступность мобильной сети, наравне с ее состоянием, расположением и планировкой. Именно поэтому, проектируя телеком-объекты, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить быстрым интернетом людей, которые там скоро будут жить. Уверенный сигнал в смартфоне нужен в том числе и для навигации – теперь сервисы доставки еды, такси, курьеры смогут быстрее сориентироваться на местности», — сказала Мария Занько, директор «Мегафона» в Алтайском крае.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.

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