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«МегаФон» «оцифровал» столетние села Николаевку, Покровку и Гилев-Лог

Жители сел Николаевка, Покровка и Гилев-Лог получили новые цифровые возможности. Теперь они могут на высоких интернет-скоростях передавать больше информации с мобильных устройств, обращаться за услугами на государственные сервисы, переписываться в мессенджерах. Улучшения стали возможны благодаря сотрудничеству Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селах со столетней историей суммарно проживает около 2000 человек. Большая часть из них заняты в сельском хозяйстве. В этом году Николаевка Благовещенского района, Покровка Родинского района и Гилев-Лог Романовского района вошли в список поселений получивших современную связь и интернет «МегаФона» в рамках государственной программы «Скидка за спектр». Замеры специалистов показали, что максимальная скорость передачи данных в селах достигает 50 Мбит/с.

Смонтированное в поселениях оборудование поддерживает современный стандарт связи 4G, что значительно расширяет цифровые возможности местных жителей и может помочь им в работе, учебе или организации отдыха. Доступность государственных и муниципальных услуг в электронном виде позволит быстро заказать справки и выписки, оформить ребенка в школу, записаться на прием к врачу.

«Совместная работа с региональным министерством цифрового развития и связи, а также другими сотовыми операторами позволила обеспечить три отдаленных и малочисленных поселения качественной связью. Для современного человека доступный интернет и голосовая связь стали уже базовой потребностью не зависимо от места его жительства. Интернет-скорости в селах позволяют комфортно обмениваться информацией в Сети, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах или делать покупки на маркетплейсах. В этом году мы продолжим расширять телеком-сеть в селах региона, где проживает от 500 до 1000 человек», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

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