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В Алтайском отделении «Мегафона» новый топ-менеджер

На должность директора Алтайского отделения «Мегафона» назначена Мария Занько. В зоне ее ответственности два региона – Алтайский край и Республика Алтай. Ранее Мария занимала руководящие позиции в компаниях телекоммуникационной и банковской сферы на Камчатке. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона».

«В Алтайском крае и Республике Алтай сосредоточены крупнейшие аграрные предприятия и уникальные рекреационные зоны, ежегодно привлекающие сотни тысяч туристов со всей России. При этом отличительными особенностями территории является сложный ландшафт и труднодоступность многих населенных пунктов, поэтому для развития инфраструктуры “Мегафона” на Алтае будет полезен опыт Марии, приобретенный в непростых географических и климатических условиях Камчатки. Ее компетенции в региональном управлении и высокий профессионализм позволят укрепить позиции компании и на массовом рынке, и в корпоративном сегменте», – сказала Анастасия Спешилова, директор по региональному развитию «Мегафона» в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Алтай – настоящая жемчужина нашей страны, я вижу в нем огромный экономический, социальный, туристический и культурный потенциал и считаю, что именно цифровизация может дать большой стимул для развития этих регионов. Поэтому своей основной задачей считаю внедрение на территории передовых сервисов и решений на основе интернета вещей, облачных технологий и анализа Big Data, которые помогут оптимизировать процессы и более эффективно решать задачи наших бизнес-партнеров и государственных заказчиков. Также среди приоритетов – рост качества связи, скорости мобильного интернета и совершенствование сервиса для всех наших абонентов», – отметила Мария Занько, директор Алтайского отделения «Мегафона».

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Мария Занько

Мария Занько закончила Российский государственный университет туризма и сервиса по специальности «юриспруденция». Карьеру в сфере телекоммуникаций начала в 2012 г. Занимала руководящие посты в компаниях «Большой четверки», также возглавляла региональное отделение банка на Дальнем Востоке.

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«Мегафон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72,4 млн клиентов.

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